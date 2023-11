Policie vyšetřuje smrt muže v Ostravě, měla ho pobodat partnerka

„Můžeme potvrdit, že včerejšího dne (v pátek, pozn. red.) došlo k úmrtí muže v Ostravě-Porubě. V souvislosti s tím byla zadržena jedna osoba. Kriminalisté se okolnostmi úmrtí muže intenzivně zabývají. V současné době nemůžeme sdělit více informací,“ uvedla Michalíková.

Regionální televize Polar na internetových stránkách uvedla, že muž zemřel na následky bodných zranění a že policie zadržela jeho partnerku. Televize také spekuluje, že se mohlo jednat o sebeobranu.

Podle mluvčího moravskoslezských záchranářů Lukáše Humpla se jednalo o dvacetiletého muže, kterého nalezli přímo v bytě u náměstí Jana Nerudy, kde mladík žil společně s partnerkou.

„Poranění muže vedlo krátce po příjezdu záchranářů k selhání krevního oběhu, resuscitace nevedla k obnovení srdeční činnosti a zasahující lékařka musela nakonec pacienta prohlásit za mrtvého,“ doplnil Humpl.

Podle sousedky byla dvojice v bytovém domě považována za problémovou. „Ona byla mnohem starší než on a asi jim to moc neklapalo. Často od nich byly slyšet hádky a pláč dětí. Báli jsme se o ně, ale do jejich věcí jsme jim nezasahovali. Asi jsme měli,“ řekla sousedka MF DNES.