Jízda s majákem i náhodná procházka k muzeu. Připomeňte si Ševčíkovy kontroverze

Ekonom Miroslav Ševčík jel po D1 rychle, chytila ho policie (10.9. 2010)

S majáčkem předjížděl zácpu

V roce 2010 policisté nedaleko Jihlavy chytili Miroslava Ševčíka na dálnici D1, po které jel rychlostí 178 kilometrů za hodinu. Ševčík doplatil na zvýšené kontroly policie, které souvisely se startem závodu rychlých aut Diamond Race 2010. Policie nasadila rychlé passaty, motocykly. Připravila i vrtulník.

„Miroslav Ševčík byl velmi rozzlobený, nejprve nechtěl z vozu vůbec vystoupit. Nakonec policistům řekl, že povolenou rychlost nijak nepřekročil,“ uvedl redaktor MF DNES, který byl s policisty na parkovišti.

V roce 2014 jel v protisměru po dálnici D5 s použitím modrého majáku. Vzhledem k hromadné nehodě byla dálnice neprůjezdná. Po půl hodině čekání připevnil na auto modrý maják a jel v protisměru odstavným pruhem. Později to zdůvodnil snahou o záchranu spolujezdkyně, které se udělalo špatně a potřebovala urgentní převoz do nemocnice.

Neslušný liberál

V roce 2016 byl vyhozen z Liberálního institutu, který jeho odchod argumentoval tím, že nebyl slušný liberál. „Jeho jednání bylo nejen v rozporu s principy klasického liberalismu a posláním Liberálního institutu, ale i zásadami slušného chování,“ uvedl tehdy institut.

Ševčík své vyloučení považoval za osobní a dětinskou mstu členů institutu Jiřího Schwarze, Davida Lipky a Petra Koblovského. „Kroky osob aktuálně ovládajících Liberální institut považuji za mstu související se snahou o důsledné vyšetření podezřelých finančních machinací v Liberálním institutu, které byly provedeny bez mého vědomí,“ upřesnil Ševčík s tím, že zmínění muži o machinacích věděli.

O platnosti rozhodnutí nakonec rozhodoval soud. Ten dal nejprve Ševčíkovi za pravdu. Po odvolání se ale přiklonil na stranu institutu.

Blanický manifest představil „Desatro pro návrat z covidové krize“

Člen expertního týmu Daniela Landy

Miroslav Ševčík se stal také v době pandemie členem expertního týmu Daniela Landy. Ten se snažil sestavit plán, jak vyvést Česko z pandemie.

„Politici by měli veřejnost prosit a přesvědčovat, protože to podělali. A pak to nechat na dobrovolnosti a zodpovědnosti každého jedince. Současný postup je zásahem do duše národa a jeho trýzněním. Zajímají vládu jen mrtví s covidem, nebo i ostatní?“ řekl tehdy Landa v projevu.

Tým dále tvořil vakcinolog Jiří Beran, imunolog Jaroslav Svoboda, proděkan nebo také Radomil Bábek, předseda výboru podnikatelských odborů.

Landovi odborníci volali po rychlém návratu dětí do škol a otevření všech obchodů, hotelů, restaurací a dalších podniků. To vše za dodržení hygienických opatření a stanoveného počtu osob na metr čtvereční. Provoz by měla obnovit také divadla, kina či hudební kluby.

Z experta Trikolory děkanem VŠE

„Dle svého nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu se Zákonem o vysokých školách jsem se rozhodl na základě návrhu Akademického senátu fakulty jmenovat Miroslava Ševčíka děkanem,“ napsal v červnu 2022 v prohlášení rektor pražské Vysoké školy ekonomické Petr Dvořák.

Ševčíka akademický senát zvolil jednomyslně, o post děkana se totiž v dubnových volbách ucházel jako jediný kandidát. „Jako největší nedostatek proběhlých voleb nejen na Národohospodářské fakultě, ale i na fakultách dalších, vnímám nízkou volební účast a zájem kandidovat,“ uznal šéf univerzity.

Dvořák tehdy k Ševčíkovým výrokům uvedl, že přestože jsou považovány za kontroverzní, tak přispějí k tříbení názorů tak, jak by tomu na svobodné akademické půdě mělo být.

Stovky demonstrantů se v sobotu po oficiálním ukončení akce na Václavském náměstí přesunuly jen o několik metrů dál před Národní muzeum, na místě byli těžkooděnci. (11. března 2023)

Náhodná procházka kolem muzea

V březnu 2023 se Ševčík objevil před Národním muzeem, kam se po demonstraci svolané stranou PRO snažili dostat a strhnout ukrajinskou vlajku odpůrci vlády Petra Fialy. Ševčík se hájil tím, že na demonstraci aktivně nevystupoval a jen šel společně se svým právníkem náhodou kolem.

„Přibližně od 15:10 hodin jsem byl v restauraci v ulici V jámě na setkání s rodinnými příslušníky a známými. Odtud jsem odešel kolem v 17:20 hodin přes Václavské náměstí směrem k metru stanice Muzeum,“ popsal Ševčík.

Následně také tvrdil, že před muzeem jen pomáhal zraněnému člověku. Děkan poté tvrdil, že chování policie „je horší než Palachův týden v roce 1989“.

Demonstrace studentů VŠE za odstoupení děkana Miroslava Ševčíka. (15. března 2023)

Neodvolatelný děkan

Po incidentu u muzea vypukla na VŠE vlna protestů, během kterých studenti žádali odstoupení Ševčíka z univerzity. Děkanovi příznivci naopak apelovali na to, že každý má právo na svobodu slova. Ševčíka veřejně podpořila také zpěvačka Ilona Csáková.

Ševčík dobrovolně neodstoupil a následovalo několik kol hlasování, ve kterých se rektorovi opakovaně nedařilo děkana odvolat.

Akademický senát VŠE v červnu hlasováním umožnil rektorovi Dvořákovi odvolat Ševčíka z funkce děkana. Návrh v tajném hlasování na mimořádném jednání podpořilo 20 z 26 přítomných senátorů. Šest senátorů se vyjádřilo proti.

Letos v říjnu Akademický senát VŠE odsouhlasil rektorovi odvolání svého místopředsedy Jana Vondráčka z etické komise univerzity. Vondráček je Ševčíkovým právníkem a podporovatelem. Senátoři hlasovali rovněž o odvolání Vondráčka z funkce svého místopředsedy, návrhu chyběl ke schválení jediný hlas.

Ševčíka podpořila Národohospodářská fakulta, jejíž senát už začátkem dubna odmítl návrh rektora Dvořáka na děkanovo odvolání. Koncem května etická komise fakulty odmítla Dvořákovo tvrzení, že Ševčík dlouhodobě poškozuje dobré jméno školy, a proto by měl být odvolán.

O pár dní později se etická komise celé VŠE usnesla, že v minulosti v rozporu s etickým kodexem školy jednal. Ševčík usnesení označil za účelové a vysoce neetické, vadilo mu například, že se jednání komise konalo v termínu, kdy se ho nemohl zúčastnit od začátku, nebo že z něj byl vykázán jeho právní zástupce.

13. prosince 2023 rozhodl rektor VŠE Dvořák o odvolání Ševčíka. Verdikt bude pravomocný po doručení. Podle rektora Ševčík poškozoval školu svými vystoupeními. Děkan se hodlá bránit soudně.