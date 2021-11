Vstup do vlády nás zachránil, ve čtyřech by to bylo nezvladatelné, říká místopředseda Pirátů Michálek

Lidovky.cz: Nechal jste se slyšet, že pracovat ve čtyřčlenném poslaneckém klubu je na hranici proveditelnosti. V čem vidíte problém?

Práce klubu je konflikt dvou principů jdoucích proti sobě. Za prvé musíte zvládnout ta kvanta práce na zákonech a za druhé na nich pak musíte najít shodu. Tak by to fungovalo, pokud bychom coby Piráti byli v opozici.

Lidovky.cz: Co například představuje ona kvanta práce?

Někdo musí návrhy zákonů přečíst a identifikovat, co je v nich podstatné. Musíte se též poradit s lidmi, kteří dané oblasti rozumějí a mají s ní zkušenosti. A pak můžete začít jednat. V malém klubu je jistě snazší dosáhnout shody. Jenže nastudovat poctivě všechno by bylo – pokud bychom byli v opozici – prakticky nemožné.