Bojoví medici, řidiči obrněnců, ostřelovači, specialisté radioelektronického boje nebo muži vycvičení na ochranu proti zbraním hromadného ničení. Podle expertů oslovených serverem Lidovky.cz jde o profese, na které může česká armáda cvičit ukrajinské vojáky. Nejsou to podle nich totiž s největší pravděpodobností žádní nováčci, protože za sebou mají alespoň základní výcvik na Ukrajině. Českými armádními cvičišti a učebnami by jich tak do konce příštího roku mohlo projít na čtyři tisíce.

