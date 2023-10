Vyhazovače zastřelil a spálil, má si odsedět 17 let. Soud projedná odvolání

Krajský soud v Plzni vyměřil Pávkovi sedmnáctiletý trest v červenci. Dospěl k tomu, že to byl právě on, kdo svého známého zastřelil. Zbylé dva obžalované Jana Telekiho a Jana Štěpničku soudci zprostili všech obvinění.

Všichni tři souzení odmítali, že by měli s vraždou cokoli společného. Obžaloba je ale vinila, že statného muže zastřelili, zabalili jeho tělo do koberce, odvezli ho do lesa mezi Hlinky, Přílezy a Toužim na Karlovarsku, a tam vše zapálil. Ohořelé tělo našel v lese hajný v říjnu 2011.

Policisté dlouho nevěděli, kdo vraždu provedl. Nakonec v roce 2021 vypovídal muž, kterému měl Pávek přebrat přítelkyni a vyhrožovat mu. Ten policii sdělil, že Pávkovi sehnal zbraň použitou při vraždě.

Vraždu si prý někdo objednal

Obžaloba tvrdila, že nepřehlédnutelného třicetiletého vyhazovače, který měřil dva metry a vážil kolem 170 kilogramů, o život připravili jeho známí. Za vraždu pak podle ní dostali od údajného objednavatele statisíce korun.

„Vylákali poškozeného do autoservisu v Karlových Varech, kde ho nejméně čtyřmi střelami usmrtili. Tělo sbalili do koberce, odvezli do lesního porostu v CHKO Slavkovský les, na okraji cesty zarovnali kulatinou a zapálili. Za to inkasoval každý 200 tisíc korun,“ uvedl při červencovém jednání státní zástupce Jakub Kubias.

Červencový soud sledovala i matka zavražděného Antonína S. Ta po prvním dni jednání MF DNES sdělila, že by obžalovaným přála doživotí. „Nikdo neví, co jsem za těch dvanáct let prožila. Život pro mě skončil, stále jen chodím na synův hrob. Musela jsem se nadopovat práškama, abych sem vůbec mohla přijít,“ svěřila se žena.