Kulka do hlavy, nůž do zad. Policisté hledají muže, který vyhrožuje politikům

Neznámý pachatel podle vyšetřovatelů z odboru extremismu a terorismu zaslal desítky dopisů, vždy je adresoval politikům.

„Kriminalisté zjistili, že dopisy byly odeslány z Jihočeského kraje a na kamerových záznamech dohledali muže, se kterým by v této souvislosti potřebovali mluvit. Jestli ho někdo poznává, ať se ozve na linku 158,“ uvedl Daněk.

Pachatel je podezřelý z vyhrožování s cílem působit na úřední osobu, v případě odsouzení mu hrozí až tříleté vězení.

Výhrůžky chodí politikům téměř neustále

Výhrůžky jsou pro veřejně známé osobnosti takřka denním chlebem. S hrozbou smrtí se setkal v závěru prezidentské kampaně třeba šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Zveřejnil anonymní dopis, ve kterém stálo: „Pokud Andreji vyhrajete prezidentské volby, vezmu si flintu a vydám se na svůj poslední lov. Toho ‚raka‘, co v sobě nosím, už stejně nepřemůžu, ale pořád se ještě mohu stát pro své syny hrdinou a svým vnoučatům zajistit lepší budoucnost. Buďto prohrajete, nebo zemřete, anebo odstupte, a tím si zachráníte nejen život, ale i čest,“ citoval Babiš na tiskové konferenci z dopisu, který obdržel.

Na prohlášení tehdy reagovali ostatní politici, mezi nimi i tehdejší prezidentská kandidátka Danuše Nerudová. Ta zveřejnila na svém účtu na síti X výhružný dopis, ve kterém stálo, že odesílatele rozčílilo její označení Babiše za zlo. „Počítejte s tím, když nebude vaše omluva, tak na vašem předkusu přistane baseballová pálka,“ citovala Nerudová slova odesílatele.

Také další politici vyhrožování odsoudili, současně však upozornili, že pro všechny z nich jde o poměrně každodenní záležitost. „Ty špinavá m*dko, kupuji pistoli a takové válečné štváče jako ty a (premiér Petr) Fiala budeme střílet. Nechcete mír, ale válku,“ zveřejnila například na svém účtu na síti X jeden ze vzkazů předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Adamová Pekarová.

Dodala, že anonymní výhrůžky dostává v podstatě denně. „Ať už se jedná o e-maily, zprávy či komentáře na sociálních sítích nebo i psané dopisy,“ popsala následně pro iDNES.cz. „Výslovné výhrůžky řeším vždy s policií. Několik pachatelů už bylo i odsouzeno. Výhrůžky smrtí, ať už mně nebo dokonce mým blízkým, jsou za hranou přijatelného chování. Mít vlastní pohled na různé problémy můžeme mít všichni, ale výhrůžka není názor,“ dodala.



Řada případů ostatně proběhla médií nebo se dostala k soudu. Například výhrůžky, které v minulosti dostal starosta Prahy 6 Ondřej Kolář v souvislosti s odstraněním sochy ruského maršála Koněva z náměstí Interbrigády na Praze 6.

„Kulku do palice a je od něj klid z***a,“ napsal tehdy muž v diskusi na Facebooku pod anonymní přezdívkou. „Vlastně od chvíle, co se začalo mluvit o soše maršála Koněva, mi začaly chodit různé invektivy a přerostlo to až do nechutných výhrůžek fyzickou likvidací nejen mne, ale i mé rodiny,“ popsal tehdy Kolář.

Pirátská místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Olga Richterová zase vloni vyhrála soud nad Nelou Liskovou, která o ní šířila dezinformace a přispívala tak ke kyberšikaně. Té Richterová dle svých slov čelí neustále. „Nejčastěji se týkají mého vzhledu, ale čelila jsem i výhrůžkám znásilnění či zabití,“ popsala.

Mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek už dříve uvedl, že policie konkrétní data o počtech nahlášených výhrůžek veřejně známým osobnostem nesleduje, kolik těchto oznámení dostává, tak neví. „Obecně lze říct, že pokud někdo obdrží výhružný vzkaz, kvůli kterému se obává o své zdraví či život, měl by se na policii obrátit,“ uvedl.