Stanjura hledá, kde ušetřit 20 miliard. Fiala ale jednání o škrtech odkládá

Na konci května byl schodek už 271,4 miliardy korun. Ministr Stanjura naznačil, že šetřit se bude na platech i provozu státu.

„Pokud budeme letos muset šetřit, což nevylučuji, tak nechceme, abychom směřovali někam do infrastruktury nebo do něčeho, co prostě garantuje naši další prosperitu, ale snažili bychom se šetřit na provozních nákladech státu, ale jak to bude, to uvidíme teprve v dalších dnech. Tím odpovídám i na vaši druhou otázku, jestli se tím budeme zabývat dnes. No nebudeme, protože čísla o tom, jak se skutečně vyvíjí rozpočet letošního roku, uvidíme až v průběhu léta. Co je pozitivní, že zatím se výdaje vyvíjejí víceméně tak, jak jsme předpokládali,“ řekl Fiala v Českých Budějovicích.

Před jednáním kabinetu navštívil premiér společně s ministrem dopravy Martinem Kupkou a jihočeským hejtmanem Martinem Kubou stavbu tunelu Pohůrka na dálnici D3.

Musíme šlápnou na brzdu, naznačil Stanjura

„Musíme jako vláda šlápnout na brzdu, kdy jsme před pár týdny představili ozdravný balíček. Řekli jsme, že začneme s hubnoucí kúrou sami u sebe a více než 20 miliard korun uspoříme příští rok na platech a na provozu státu. Myslím, že nejméně stejně vysokou částku ale musíme vzhledem k vývoji hospodaření státu ušetřit na výdajích ještě letos,“ naznačil ministr Stanjura minulý týden po zveřejnění výsledků státního rozpočtu za prvních pět měsíců roku.

„Nebudou to populární kroky, stejně jako není populární náš ozdravný balíček, ale nemůžeme na letošek rezignovat a říct, že šetříme až od příštího roku,“ uvedl Stanjura o víkendu pro Českou televizi.

„Moje preference je, aby pokud to bude nutné a ukáže se, že to tak je, tak abychom nehledali tu cestu třeba v nějakém omezování výdajů na infrastrukturu, ale spíše se snažili šetřit na provozních výdajích státu,“ řekl premiér Petr Fiala po jednání s prezidentem Petrem Pavlem a lídrem opozičního ANO Andrejem Babišem na Pražském hradě.

„Nevyvíjí se to dobře, ale ještě nemohu říci, že to nedodržíme,“ řekl pak v nedělní televizní debatě na Primě premiér Fiala. Řekl, že v létě budou přicházet příjmy z „windfall tax“ či daně z mimořádných zisků, z dividendy z elektrárenské firmy ČEZ a od Evropské unie. Ve stejné debatě ho Babiš vyzval, ať radši předá vládu jihočeskému hejtmanovi za ODS Martinu Kubovi a sám jde dělat eurokomisaře místo Věry Jourové.

Vláda projedná žádost o půjčku 170 miliard

Vláda na výjezdním zasedání ve Vimperku projedná žádost o půjčku ve výši zhruba 170 miliard korun. Členské státy musejí případnou žádost o půjčku předkládat současně se žádostí o změny v už schváleném Národním plánu obnovy, který vznikl ke zmírnění dopadů covidu-19 a znovunastartování ekonomiky s využitím evropských peněz z Nástroje pro oživení a odolnost Evropské unie v letech 2021 až 2027. Česko z něj původně mělo ve formě grantů získat 179 miliard korun.

Na výjezdním zasedání se vláda bude věnovat hlavně tématům souvisejícím přímo s navštíveným místem či problematikou regionů obecně. Na programu je například informace o aktuálním stavu výstavby dopravních staveb v Jihočeském a Plzeňském kraji nebo materiál týkající se otáčivého hlediště v zahradě zámku v Českém Krumlově.