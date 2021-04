Výpadek elektřiny uzavřel Strahovský tunel v Praze, provoz je omezen i na příjezdových trasách

Praha Strahovský tunel v Praze se ve středu dopoledne uzavřel kvůli výpadku elektrického proudu. Jak dlouho omezení potrvá, není zatím jasné. Řekla to mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbora Lišková. Podle policie se před tunelem tvoří kolony aut, provoz je omezen i na příjezdových trasách.

Tunel se uzavřel po 11:00, auta neprojedou ani v jednom směru. Policie na webu uvedla, že příčinou je kompletní výpadek řídícího systému tunelu včetně videodhledu a podle velínu tunelu výpadek zřejmě zapříčinila revize trafostanic. Lišková to nepotvrdila. „Revize vždycky prochází v nočních uzávěrách, a jestli to s tím souvisí, nebo nesouvisí, tuto informaci nemám,“ řekla.



Policie upozornila na to, že ve směru ke Strahovskému tunelu je pozastaven také vjezd do tunelu Mrázovka a regulovány vjezdy do tunelového komplexu Blanka.