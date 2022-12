Lékárny mají Nurofen i penicilin, řekl Válek. Zřídil pracovní skupinu

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Situaci na lékovém trhu řešíme, a to efektivně a rychle. Máme ji plně pod kontrolou,“ řekl Válek. Řekl, že do Česka dorazilo 300 tisíc balení Nurofenu pro děti, v zemi je podle něj i penicilin, a to jak pro děti, tak pro dospělé.

Kvůli složité situaci na trhu s léčivy přesto založil pracovní skupinu, kterou povede náměstek ministra Jakub Dvořáček. V dalších měsících bude skupina zasedat pravidelně, poté se uvidí dle situace. Jak totiž Dvořáček upozornil, nedostatek léků na trhu může trvat až rok. Chybí totiž účinné látky i materiály na obaly.

„Jako jsme zajistili Nurofen, zajistíme i jiné potřebné léky,“ slíbil Válek. Doplnil, že situace v nemocnicích je stabilní, žádná léčba není ohrožena. „Neexistuje riziko, že nějaký pacient nedostane lék,“ dodal. I když antibiotika někdy chybí, existují podle něj způsoby, jak jej nahradit.

Válek pak dle svých slov věc řeší se švédskou ministryní zdravotnictví, která od ledna přebírá téma na evropské úrovni z pozice předsednické země.

„Pod vedením Státního zdravotního ústavu existuje systém takzvaných antibiotických středisek,“ připomněl Válek. Jde o 75 pracovišť po celé republice, na které se mohou lékaři obrátit s prosbou o konzultaci, pokud by si nebyl jistý výběrem konkrétního antibiotika.

Podle Válka by mohla pomoci také novela zákona o léčivech, která je nyní v připomínkovém řízení a která by měla dát distributorům povinnost u vybraných léků na předpis držet dvouměsíční zásobu. Do Sněmovny by se podle Válka mohla dostat za několik měsíců, platit by pak mohla nejdříve od roku 2024.

„Budu osobně pravidelně kontaktovat především ty velké firmy a budu přínos nimi jednat o tom, aby když se takový problém objeví, jsme jednali o tom, jak léčiva zajistit,“ doplnil Válek s tím, že tento postup domluvil kabinet na středečním jednání vlády.

Irena Storová, ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv, vyzvala k tomu, aby se lidé nechovali hrubě k lékárníkům, kteří jim musí oznámit, že lék na skladě nemají. „Jsem přesvědčena, že každý lékárník se snaží co nejlépe vždy nabídnout alternativu,“ řekla. Upozornila také, že dostupnost léčiv si lze ověřit na webu ústavu.

S výpadkem léků se Česko potýká již několik týdnů, podobně na tom jsou i další země. Nedostatek se týká třeba různých typů antibiotik, do středy nebyly k dostání ani dětské sirupy, které však nyní již distributoři dostali a v samotných lékárnách by měly být nejpozději v pátek.