Vypravíme sérii dotačních vlaků, říká ministr Brabec. Peníze by měly pomoct hlavně postuhelným krajům

Praha Speciální unijní dotace pomohou postuhelným krajům, aby si našly novou, životaschopnou identitu. „Musíme ohlídat, aby to byly smysluplné projekty, ne jako některé případy z minulosti,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Lidovky.cz: Fond spravedlivé transformace (FST) se má v Česku rozdělovat samostatným operačním programem pod MŽP, je to tak?

Celé se to ještě vyvíjí, je to nová věc i v Evropě. Ale ano, v tuto chvíli je velmi pravděpodobné, že to bude samostatný operační program, takže v příštím programovém období bude MŽP mít pod sebou tři velké programy. Nový operační program Životní prostředí, FST a Modernizační fond. Celková částka, kterou budeme administrovat, může dosahovat až 250 miliard. Což je mimochodem historický unikát a jsme samozřejmě rádi, že nám vláda tak důvěřuje.