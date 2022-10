„Výsledek proti všem, chtěli se proti nám spiknout.“ Zwyrtek Hamplová vyhrála v Kroměříži o 233 hlasů

Velmi těsný souboj nabídlo druhé kolo senátních voleb v Kroměříži. V nich o necelých 300 hlasů vyhrála právnička Jana Zwyrtek Hamplová (Nezávislí) před Lucií Pluhařovou z hnutí ANO.

Hamplová již v roce 2008 do Senátu kandidovala, tehdy ale nepostoupila ani do druhého kola. Letos je však situace jiná. „Jsem na výsledek hrdá, protože to byl takový výsledek proti všem. Všichni se jaksi proti nám snažili spiknout, neměli jsme jediný billboard, a přesto jsme vyhráli. Jsem šťastná a jsem na ten výsledek hrdá,“ zhodnotila čerstvě zvolená senátorka, která na sebe upozornila během pandemie covidu, kdy byla kritičkou přijímaných opatření.

Současná advokátka není v politice nováčkem. Politicky aktivní je přes 20 let. Ve volbách v roce 2002 kandidovala do poslanecké sněmovny za ČSSD v Olomouckém kraji. Nebyla sice zvolena, do Sněmovny se ovšem dostala dodatečně v červenci 2005 jako náhradnice poté, co zemřel poslanec a tehdejší ministr kultury Pavel Dostál.

Plzeň ovládla exministryně spravedlnosti

V Plzni ovládla druhé kolo voleb bývalá ministryně spravedlnosti z let 2009 až 2010 Daniela Kovářová (Nezávislý kandidát).

Svého soupeře z koalice SPOLU, Karla Naxeru (TOP 09), porazila o více než 1,5 tisíců hlasů. Výsledek připisuje velmi aktivní kampani. „Hezky se ukázalo, že se volby nevyhrávají z kanceláře a ze sekretariátu. Je potřeba se zvednout a jít za voličem, s každým mluvit. Ne přes média, stovky plakátů a desítky billboardů,“ řekla Kovářová.

Právnička a spisovatelka Daniela Kovářová

Ta na sebe strhla pozornost například minulý týden díky názorům na sexuální obtěžování, které je podle ní s výjimkou násilných případů přirozené.

Bývalá ministryně se v kampani soustředila pouze sama na sebe. „Já jsem se o protivníky po celou dobu kampaně vůbec nezajímala. Chtěla bych ale moc poděkovat mým voličům za podporu,“ vzkázala.

Kovářová zatím nemá jasnou představu s jakou vizí do Senátu půjde. „To jsou předčasné otázky. Já jsem nyní velmi unavená, bylo to vysilující. Musím se nejprve rozkoukat, musím zjistit, kdo se vlastně do Senátu dostal,“ vysvětlila. Ostatní postoupivší senátory chce poznat, vyslechnout jejich názory a začít společnou práci s těmi, se kterými se shodne.

Velmi jednoznačně pak dopadlo druhé kolo v Karlových Varech, kde se utkaly dvě kolegyně z karlovarské nemocnice. Lékařka záchranné služby Věra Procházková (ANO) tu s náskokem přes 2 000 hlasů porazila operátorku záchranné služby Evu Chromcovou (SPD).

„Snažila jsem se lidem být co nejblíž a řešit s nimi aktuální problémy. Stálo to hodně času i námahy, ale jsem za to moc ráda,“ popsala serveru Lidovky.cz bývalá poslankyně Věra Procházková. Ta dále připustila, že poslední měsíc byl velmi náročný, nicméně kampaň hodnotí jako úspěšnou a férovou.

Chce navázat na Sněmovnu

Ve druhém kole svou kolegyni Procházková nečekala. „Trošku překvapivé bylo to, že se pan senátor Jan Horník a hejtman Petr Kulhánek (oba STAN) nedokázali domluvit, kandidovali oba a tím si rozdělili hlasy. Pak to nedopadlo dobře ani pro jednoho na rozdíl od kolegyně Chromcové,“ řekla.

Nová senátorka chce navázat na práci z Poslanecké sněmovny. „Budu pokračovat v tom, co jsem začala ve sněmovně. Já jsem lékařka, takže mě bude určitě zajímat lékařství a lázeňství, protože jsem z lázeňského kraje,“ uvedla.

Věra Procházková, Hnutí ANO

Podle ní na tom lázně v Karlových Varech nejsou dobře. Špatná je jejich dostupnost. Ve zdravotnictví je pak potřeba vybudovat stanoviště letecké záchranné služby a je potřeba je potřeba dostavět krajskou nemocnici. Dále se chce věnovat paliativní péči i rozvíjení sportu.

Poražená, ale přesto velmi spokojená, je protikandidátka Eva Chromcová z hnutí SPD. „Považuji to za velký úspěch. Jsem v politice úplný nováček, protože jsem až koncem května kývla na to, že budu na kandidátské listině SPD,“ sdělila. Nabídku kandidovat přijala, protože podle jejích slov už nestačilo nadávat na politiku pouze z domova. V politice bude pokračovat dál jako zastupitelka Karlových Varů.