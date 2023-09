Akademici svolávají protest. Nemáme dost peněz a kvalita vzdělání klesne, varují

Uvedli to na úterní tiskové konferenci. Jednání o financích pro školství měla v úterý v programu také školská tripartita.

Ministerstvo financí počítá s částkou 253,4 miliardy korun pro školy, což znamená proti letošku pokles o 11,6 miliardy. Podle ministra školství Mikuláše Beka však neodráží návrh pozdější koaliční dohody a školám by peníze ubýt neměly.

Podíl rozpočtu vysokých škol vůči HDP podle jejich zástupců klesl z 0,48 procenta na 0,42 procenta. Snižuje se i podíl vynaložených prostředků ze státního rozpočtu.

Předsedkyně České konference rektorů (ČKR) Milena Králíčková poukázala na to, že rovněž podíl vysokoškolsky vzdělaných lidí v ČR je nižší než průměr ve vyspělých zemích OECD. Udržet rozpočet školství na příští rok stejný, jako byl ten letošní, podle ní proto nestačí.

S tím souhlasí také předseda Rady vysokých škol Milan Pospíšil. Kromě navýšení peněz je podle něj potřeba s vládou dohodnout i střednědobý výhled financování.

„Problém je v tom, že při vysoké inflaci, která tady je, nám zbyde po zaplacení energií a služeb menší díl na mzdy,“ uvedl Pospíšil. Neočekává přitom, že by školy byly schopné vyjednat zvýšení rozpočtu o celou inflaci.

Králíčková také upozornila na to, že univerzity budou do tří až čtyř let čelit rostoucí demografické křivce uchazečů. Podle ní se proto nesmí zanedbat příprava na situaci, která by mohla být podobně problematická, jako je přijímání studentů na střední školy v posledních letech.

Zástupci vysokých škol, odborů i asociací se shodli na tom, že se problém s podfinancováním táhne od roku 2009 a jeho další propady již nebudou vysoké školy schopné zvládnout bez snížení kvality vzdělávání.

Akci v aule UMPRUM nazvali zástupci škol Betlémská kaple II. Chtějí tím navázat na protest ze září 2017. Na shromáždění se tehdy sešlo asi 500 lidí, převážně učitelů.

Rozpočet školství neklesne, míní Bek

S poklesem počítá pro rok 2024 návrh rozpočtu i u peněz určených pro vědu, výzkum a inovace. Na výdaje ve vědě je určeno 37,79 miliardy korun ve srovnání se 40,19 miliardami v rozpočtu na letošní rok. Pokles peněz na podporu aplikovaného výzkumu ve firmách proti původním plánům kritizoval například Svaz průmyslu a dopravy.

Bek o víkendu v České televizi a v pondělí při zahájení školního roku řekl, že rozpočet ministerstva školství „prakticky jistě“ neklesne. Zveřejněný návrh neodráží pozdější dohody, uvedl. Ministr také naznačil, že obce a kraje by mohly svým vlastním financováním zmírnit pokles počtu pracovních míst ve školství. Dosavadní návrh rozpočtu počítá se snížením počtu pracovníků o 20 tisíc.

Předák školských odborů František Dobšík v přestávce jednání školské tripartity řekl, že záměr neškrtat v rozpočtu a zachovat letošní částku považuje za posun. Počítá se i s růstem platů učitelů, aby se přiblížily k uzákoněným 130 procentům průměrné mzdy. Bek už dřív zmínil přidání 3 000 korun na učitele. „Chceme mít jasno v objemu (peněz). Až bude jasno, tak se budeme bavit o tarifech,“ řekl Dobšík. Odbory požadují vedle posílení rozpočtu školství a růstu platů učitelů, i navýšení výdělků nepedagogů.

Věda získá miliardy a i navýšení rozpočtu

Z Národního plánu obnovy (NPO) by na výzkum, vývoj a inovace mělo jít v příštím roce 2,8 miliardy korun, řekla to ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová. Částka je včetně zatím nepotvrzeného navýšení Evropskou komisí. Uvedla, že se jedná o mimořádné peníze z Národního plánu obnovy a že je zohlední při jednání o rozpočtu na vědu a výzkum. Ten se podle ní proti aktuálně zveřejněnému návrhu státního rozpočtu ministerstva financí podaří ještě navýšit.

Zároveň by se podle ministryně z NPO mělo čerpat i 2,7 miliardy korun, které podpoří inovační infrastrukturu, a to zejména na ministerstvu průmyslu a obchodu.

„My se samozřejmě přibližujeme k nějaké přijatelné částce, věřím, že rozpočet na vědu se ještě podaří navýšit proti tomu, co zveřejnilo ministerstvo financí, ale budeme zohledňovat i ty prostředky, co jsou prostředky navíc z Národního plánu obnovy,“ řekla.

Peníze na vědu by měly navýšit například rozpočet Technologické agentury (TA ČR), která podporuje aplikovaný výzkum. Langšádlová řekla, že o rozpočtu na vědu stejně jako o rozpočtu TA ČR se bude ještě jednat. „Nutno však říct, že v této oblasti z hlediska aplikovaného výzkumu jsou ještě mimořádné prostředky z Národního plánu obnovy,“ řekla.

Ze státního rozpočtu by podle návrhu ministerstva financí mělo být na vývoj, výzkum a inovace vyhrazeno v příštím roce 37,782 miliardy korun, letos pracuje věda s 40,19 miliardami.