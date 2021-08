Velkokapacitní očkovaní centrum v Brně zavře, na výstavišti dostanou přednost veletrhy

Naposledy se mohou zájemci přijít na výstaviště očkovat na konci srpna, od září tam začnou veletržní akce. Velkokapacitní centrum se otevřelo v lednu, zdravotníci tam podali přes 300 tisíc dávek vakcíny.

„Od září přesuneme očkování do bohunického areálu fakultní nemocnice. Konkrétně do pavilonu P, kde budeme připravení podat denně až 1500 dávek,“ informovala mluvčí Fakultní nemocnice Brno Veronika Plachá.



Kapacita by měla být dostačující, zájem o očkování proti covidu totiž klesá. Nyní chodí do centra denně kolem tří tisíc lidí. Z technických důvodů zůstane očkovací centru na výstavišti uzavřené i o tomto víkendu.



Dále funguje také očkovací centrum v Janáčkově divadle v Brně a v obchodním centru Olympia v Modřicích, kam stejně jako na výstaviště mohou zájemci o podání vakcíny zamířit bez předchozí registrace.

Hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) minulý týden uvedl, že chce očkování bez registrace i v nemocnicích.

„Podle naší strategie mělo být v kraji do konce prázdnin proočkovaných minimálně sedmdesát procent lidí starších patnácti let. A to alespoň první dávkou. Ale to už asi nezvládneme, protože podle odhadů bychom se mohli do konce srpna dostat tak na 65 procent,“ nastínil hejtman.

Od pondělí očkování bez registrace nabízí například krajská nemocnice v Břeclavi, která zajišťuje provoz centra v Domě školství v ulici 17. listopadu. Za první hodinu tuto možnost využilo šest lidí. „Tři zájemci měli vakcínu Pfizer a tři Jannsen,“ uvedla mluvčí břeclavské nemocnice Eliška Windová.

Podle Windové nemocnice očekává větší zájem v odpoledních hodinách. Pro vakcínu si lze přijít od 8:00 do 15:30. Lidem stačí občanský průkaz a kartička zdravotní pojišťovny. „Ideální je vyplněný vstupní dotazník, což ale není podmínkou,“ dodala Windová.