Večer a v noci znovu zabouří, hromy a blesky přejdou přes velkou část Čech

Aktuální výstraha meteorologů na bouřky se týká východní části Plzeňského kraje, celého Jihočeského, Středočeského, Ústeckého a Libereckého kraje, Prahy a západní části Vysočiny.

„Očekává se výskyt velmi silných bouřek s nárazy větru až 90 km/h, většími kroupami a krátkodobými úhrny srážek kolem 50 milimetrů,“ uvedla ve zprávě meteoroložka Marie Odstrčilová.

Do rána bouřky mírně zeslábnou, mohou se ale objevit i ve středu dopoledne, kdy v nich naprší do 30 milimetrů

„Vzhledem k očekávaným srážkám a předchozímu nasycení povodí bude docházet k výraznému kolísání zejména menších toků s vysokou pravděpodobností překročení 1. stupně povodňové aktivity. Při velmi intenzivních bouřkách nelze vyloučit na menších tocích i ojedinělé překročení 2. až 3. stupně, upozornili meteorologové.

Podle platné výstrahy bouřlivé počasí potrvá až do čtvrtka, kdy by se bouřek a srážek mohla dočkat i jihozápadní část Moravy. Pro většinu Moravy a Slezska od zítra platí upozornění na vysoké teploty nad 31 stupňů a s tím související zvýšené riziko požárů. To platí také v části Pardubického kraje a Vysočiny.