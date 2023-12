Příprava mostu na Výtoni pokračuje, kritici žádají opravu dosavadní konstrukce

Aktuální veřejná diskuse začala po zveřejnění výsledků architektonické soutěže koncem loňského roku. Kupka opakovaně uvedl, že o dalším postupu rozhodne do konce roku.

Kupka ve svém rozhodnutí vycházel z letitých diskuzí a architektonické soutěže z roku 2022. „Nedojde k odstranění nýtované příhradové konstrukce,“ uvedl Kupka s tím, že pro konstrukci hledají novou lokalitu a další využití. V řešení plánuje spolupracovat s památkáři i UNESCO.

Na tříkolejném řešení trvá, plánuje i vznik nové vlakové zastávky na Výtoni. Cílem je podle něj kvalitní propojení města, ne zničení památky.

K řešení situace vznikla expertní skupina, která představila finální řešení. Finální varianta nového mostu řeší i nejbližší okolí stavby. Mělo by tak dojít k lepšímu napojení cyklistických i pěších tras.

V těsné blízkosti mostu by měly vzniknout také prostory pro kulturní i komerční využití, vlaková zastávka nebo park. Nová konstrukce by měla podle expertů při správné péči vydržet až 150 let a neměla by změnit panorama Prahy.

Pavel Paidar ze SŽ připomněl, že podle studie společnosti Jaspers je jednoznačně výhodnější stavba nové mostní konstrukce.

Podle pražského primátora Bohuslava Svobody je kromě dopravního spojení důležité i zachování současné konstrukce v jiné lokalitě. Z deseti diskutovaných variant došlo ke snížení na dvě. Jedna z variant je pod modřanským jezem a druhá nad jezem. V obou místech jsou nyní provozované přívozy. Obě možné varianty propojují cyklostezky vedoucí okolo řeky.

V případě, že by se procesy spojené s přesunem a stavbou nové konstrukce postupovaly dobře, tak by k dokončení nového mostu mohlo podle Kupky dojít v polovině roku 2028.

SŽ argumentuje tím, že ocelová konstrukce mostu je kvůli korozi poškozená natolik, že její rekonstrukce je nevýhodná. V nedávné době byl provoz na mostě snížen.

Zachování současné podoby mostu naopak požaduje Národní památkový ústav, hlavní město, městské části Praha 5 a Praha 2 či Centrum světového dědictví UNESCO. Iniciativa Nebourat uspořádala on-line petici za záchranu mostu, kterou dosud podpořilo přes 20 600 lidí.

Železniční most na Výtoni byl ve své původní podobě zprovozněn 15. srpna 1872. Na přelomu 19. a 20. století byl nahrazen mostem, který se klene přes Vltavu dosud. Konstrukce je podle odborníků významnou technickou kulturní památkou v exponované části Pražské památkové rezervace. SŽ, která most spravuje od roku 2008, v minulosti dvakrát neúspěšně usilovala o odejmutí památkové ochrany mostu, kterou most získal v roce 2004.