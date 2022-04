Část lidí inflace děsí, jiní ji podceňují. Vzdělání by mělo prosáknout do běžného rozhodování, říká nový rektor

Lidovky.cz: Co říkáte současnému ekonomickému vývoji?

Nechci vytvářet nějaké pesimistické scénáře. Jsem od základu optimista a jsem přesvědčen, že vždy zvládneme všechno, i ty těžké věci a těžké časy, které nás možná čekají. Ale nikdy nic není zadarmo. Když vezmu aktuální situaci, tak důsledky pandemie koronaviru a dopady rusko-ukrajinské války na Českou republiku mohou být poměrně tvrdé. Některé skupiny obyvatelstva se dostanou do složité situace. A je třeba si uvědomit, že neexistují nějaká jednoduchá řešení. Nikdo nemá kouzelný proutek, kterým mávne a řekne, vyřeším to, na nikoho to nedopadne a všichni se budeme mít zase dobře. Proto mám obavy, aby ta tíživá ekonomická situace nevedla k tomu, že se lidé přikloní k těm, kdo budou nabízet rádoby snadná, jednoduchá řešení, protože taková řešení objektivně neexistují. A pokud je někdo nabízí, tak něco přesouvá někam jinam anebo na někoho jiného.