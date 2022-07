Lidovky.cz: Jak vlastně probíhá vyšetřování tak rozsáhlého požáru?

Příčinu požáru by měl zjistit Hasičský záchranný sbor, konkrétně hasičský vyšetřovatel, který pak předává informace policii. Ta by měla podle závěrů z vyšetřování ukázat na někoho prstem a v případě, že za to může člověk, tak ho chytit.

Lidovky.cz: A jak tedy hasičský vyšetřovatel zpravidla postupuje?