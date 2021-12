Vzpomínky 80 osobností na osobu Václava Havla. Připomeňte si seriál serveru Lidovky.cz

Václav Havel při svém projevu na Světovém summitu dětí při OSN v New Yorku (30. září 1990) foto: Michal Růžička , MAFRA

Speciál

Lidovky.cz k příležitosti nedožitých 80. narozenin prvního českého prezidenta Václava Havla v roce 2016 připravily projekt Havel 80, kdy se zeptaly 80 osobností na to, jak na bývalého disidenta vzpomínají. Připomeňte si jej dnes, kdy je to 10 let od úmrtí významného politika.