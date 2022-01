Praha zmapovala židovskou tragédii. Podívejte se, kdo žil nebo koho zatkli nedaleko vašeho bytu

Červenec 1941, ulice Na Pernštýně. Hanuš Landsberg dostal chuť na sladké a zašel do cukrárny. Omyl, který ho stál buď pětitisícovou pokutu nebo dva týdny vězení. Židé do cukráren nesměli vůbec vstoupit. Stejně tak do městských parků, zahrad či na hřiště. I Landsberga, kreslíře, který v lednu 1939 přestoupil na římskokatolickou víru, čekal v únoru 1942 Terezín. A z něj byl pak za měsíc odvezen v transportu do Izbiky, kterou historikové označují za „čekárnu“ na Belzec. Nepřežil.