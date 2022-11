Politické kampaně chce hlídat Sivera, potvrdil kandidaturu na šéfa úřadu

„S nominací souhlasím. Pokud budu navržen, budu rád, protože si myslím, že úřad má smysl. Dohlíží, aby politické strany a hnutí hrály fér hru a byly férově financované. To samozřejmě vede k tomu, že by měla být větší důvěra voličů v celý politický systém,“ řekl Sivera.

Jako dobrou volbu jeho nominaci zhodnotili i další členové vedení Jan Outlý a Tomáš Hudeček.

Předsedu dohledového úřadu jmenuje prezident republiky na základě nominací Sněmovny a Senátu. Zatím jediným adeptem je Sivera, kterého navrhuje vládní koalice.

Úřad vznikl v roce 2017, současnému předsedovi Weisovi končí šestileté období, dále kandidovat nehodlá.

„První období bylo takové vytvářející. Co se týče členů, myslím, že jsme věci týkající se dohledu posunuli hodně daleko a nastavili jsme systémy tak, jak by měly do budoucna fungovat,“ uvedl Sivera. Přivítal by ale upřesnění kompetencí jednotlivých členů a fungování uvnitř úřadu, zlepšil by i komunikaci.

„Snažili jsme se o jednotný postup, ale jako členové jsme naráželi na celou řadu bariér. Naše kompetence končila tím, že jsme se potkali, něco si řekli, ale reálně bylo rozhodnutí na panu předsedovi, který s námi tolik nekomunikoval,“ řekl Sivera.

Outlý chce pokračovat, Novotný v úřadu končí

Podle Outlého je nominace Sivera vhodná. „Na funkci předsedy se hodí. Má dobrý vhled do dohledové problematiky, je to profesionál, má manažerské schopnosti a zkušenosti a je to po mnoha stránkách dobrá volba,“ zhodnotil Outlý. Sám by chtěl jako člen úřadu pokračovat.

„Na začátku se ztratilo zbytečně hodně času a nefungovalo to, jak by mělo. Dlouhodobě jsme říkali, že to funguje špatně,“ poukázal Outlý stejně jako Sivera na rozdílné pohledy na věc oproti končícímu Weisovi. Podle Outlého by úřad mohl fungovat lépe.

„Myslím, že tam jde mnoho věcí dělat lépe a úřad má na to, aby fungoval dobře i při těchto zákonech a nedokonalé legislativě,“ dodal.

Ve funkci člena úřadu naopak končí Jiří Navrátil. „Nebudu se ucházet znovu a vracím se do akademické sféry,“ uvedl ekonom Navrátil, který tak ani nekomentoval nominaci Sivery. Poslední člen úřadu Tomáš Hudeček se zatím rozmýšlí, zda bude chtít pokračovat dál.

„Zvažuji to. Zjišťuju, jestli je to vůbec schůdné, nechci jít do předem prohrané bitvy. Pokud bych se nesetkal se vstřícností senátorů, myslím, že by to bylo zbytečné,“ uvedl Hudeček. Siverovu nominaci ale vítá. „Nominaci nelze než kvitovat s povděkem. Úřad se potřebuje dál nějak vyvíjet do lepší a vyspělejší podoby. A jistá kontinuita je výhodná,“ dodal Hudeček.

Současný šéf je nekompetentní, tvrdí TI

Weis byl za svou práci v úřadu kritizován kvůli své údajné nekompetentnosti.

„První předseda ÚDHPSH pan Vojtěch Weis předvedl ve své funkci absolutní nekompetentnost. Nebyl schopen spolupracovat s ostatními členy Úřadu nebo jinými institucemi. Proto je naprosto nepředstavitelné, že by mohl v roli předsedy pokračovat,“ uvedl ředitel organizace Transparency International Ondřej Kopečný pro iDNES.cz.

Weis tato tvrzení odmítl. Podle někoho vykonával svou dostatečně a povedlo se mu vytvořit dobře fungující instituci. „Já jsem byl postaven jako předseda ústředního správního úřadu před úkol vytvořit fungující instituci bez předchozí historie, se všemi náležitostmi, personálním a materiálním vybavením, a to od nuly. To se mi také povedlo,“ řekl Weis.

Dosluhující šéf se odkazoval také na spolupráci s Poslaneckou sněmovnou a ministerstvem vnitra, která byla podle něj na velmi dobré úrovni. Výjimkou ale byla spolupráce s jednotlivými členy vlády. Tu označil za problematickou.

„V průběhu funkčního období zaznamenala dynamiku, kdy členové místo toho, aby se věnovali dohledové a kontrolní činnosti, zasahovali do kompetencí vyhrazených předsedovi úřadu v oblasti provozní činnosti či investic,“ vysvětlil.