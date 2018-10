Za co bere Filipův člověk desítky tisíc v České poště? Policie prověřovala podvod, pošta mlčí

PRAHA Komunisté chtěli na jaře posadit třiapadesátiletého Lubomíra Krejsu do čela dozorčí rady jednoho z klíčových státních podniků, České pošty. Krejsa měl však poslední týdny jiné starosti. Policie prověřovala, zda peníze od pošty neinkasuje pokoutně. S podnikem má kontrakt, díky němuž pobírá víc jak 50 tisíc korun měsíčně. Vyvstalo však podezření, že za částku neodvádí žádnou práci. Podle zjištění serveru Lidovky.cz ale závěr policie takové podezření rozptýlil.

Krejsa sedí v dozorčí radě České pošty, kde zastává post místopředsedy. K tomu pro firmu pracuje ještě jako „specialista řízení požadavků“. Takto zní oficiální zařazení, na jehož základě Česká pošta posílá Krejsovi měsíčně 55 tisíc korun. Na smlouvě se obě strany dohodly už v roce 2009. Nicméně policie převzala letos trestní oznámení, že výplata mu chodí díky podvodu. Podle několika indicií Krejsa do práce v centrále České pošty v pražské Jindřišské ulice nedochází.

Lubomír Krejsa.

V první řadě dlouhodobě žije v Českých Budějovicích, odkud se zná s prvním mužem KSČM Vojtěchem Filipem. Někteří straníci dokonce mluvili o Krejsovi jako o neformálním poradci komunistického šéfa. V ústředí České pošty pak neevidují, že by tam měl Krejsa kancelář. Prověřování pražských kriminalistů mu však nahrálo, odměna mu podle nich náleží po právu.

„Podané oznámení bylo založeno na tom, že konkrétní osoba nechodí fyzicky do práce a tudíž se podle oznamovatele jedná o podvod. Kriminalisté zjistili, že muž normálně plní své pracovní povinnosti a za svou odbornou práci dostává adekvátní finanční ohodnocení. Ve věci se nejedná o protiprávní jednání,“ informoval Lidovky.cz mluvčí pražské policie Jan Daněk s tím, že vyšetřovatelé kauzu v září odložili.

Česká pošta byla v průběhu prověřování policii k ruce, aby jí pomohla případ objasnit. Jak doložila Krejsovo angažmá, není jasné. Mlčí i o jeho pracovní náplni. „Stejně jako v minulých případech, kdy nás policie kontaktovala, detaily nekomentujeme. Pracovněprávní vztahy mezi Českou poštou a jejími zaměstnanci nemůžeme z důvodu ochrany osobních údajů zveřejňovat,“ sdělil serveru Lidovky.cz mluvčí instituce Matyáš Vitík.

Filip: Znám ho jako slušného člověka

Lidovky.cz se snažily zastihnout i hlavního hrdinu příběhu. Při pokusu u spojení však na druhém konci telefonu dotyčný uvedl, že se jedná o omyl. Číslo přitom odpovídalo Krejsově mobilnímu kontaktu. Napodruhé už nevzal telefon vůbec. Nebylo tak možné zjistit, čím se v rámci svého kontraktu s jednou z nejzásadnějších státních společností zabývá.

„Fakt? Já to ale nebudu komentovat,“ reagoval Krejsa už dříve pro Seznam Zprávy, jenž na podezřelé okolnosti jeho práce pro poštu upozornil.

Nejvyšší představitel KSČM aktuální výsledek policejní práce kvitoval s povděkem. „Znám ho z Českých Budějovic jako slušného, pracovitého a člověka na svém místě, takže mě závěr policie nepřekvapuje. O jeho bezúhonnosti jsem ani chvíli nepochyboval,“ uvedl pro Lidovky.cz Vojtěch Filip.

O zažehnání podezření z možného podvodu je podle informací serveru Lidovky.cz zpravené i ministerstvo vnitra, jejímž prostřednictvím stát Českou poštu vlastní. Krejsova pozice v dozorčí radě by podle vyjádření resortu zůstala pevná bez ohledu na zjištění policie. „Prověřování s jeho výkonem funkce člena dozorčí rady nesouviselo,“ informovala Lidovky.cz mluvčí resortu Hana Malá a dodala, že ministerstvo do kontrolního orgánu pošty nebude sahat.

Tři pozice v České poště

Zatímco na pracovním kontraktu se Krejsa s Českou poštou dohodl už před devíti lety, do její dozorčí rady se vyšvihl až letos v únoru. Byl předzvěstí toho, že komunisté si za podporu v té době domlouvané druhé vládě Andreje Babiše (ANO) řeknou o křesla ve výkonných a dozorčích orgánech stěžejních státních firem. Někteří z představitelů KSČM o tom sami veřejně hovořili.

„Nám jde o to, aby bylo vykonáváno vlastnické právo zástupců státu nebo tam, kde má stát majoritu,“ řekl k tomu serveru Lidovky.cz před časem ekonomický expert strany a jeden z jejích nejvýraznějších poslanců Jiří Dolejš. Byl to také on, kdo doložil sepětí Krejsy se svým stranickým šéfem. „Má kontakt na předsedu. Myslím, že mají stále dobré vztahy, protože minimálně letos na jaře ho jako poradce používal,“ řekl v červnu LN.

O Krejsovi se jeden čas v kuloárech mluvilo, že by měl usednout přímo do čela dozorčí rady České pošty. Spekulace odpovídala snaze KSČM získat za loajalitu Babišově vládě větší vliv. „Nejsem schopen se k tomu vůbec vyjádřit. Nic takového nevím,“ reagoval pro LN Krejsa na možnost svého jmenování. V červnu ale nakonec uvolněné místo prvního muže rady obsadil tehdejší ředitel firmy Karel Kratina, což šéf KSČM Filip přijal s rozpaky.

Sám Krejsa navzdory blízkým vztahům s předsedou komunistů dbá na to, aby se na něj hledělo jako na nezávislého. „Padesát tři let jsem nestraník. V žádné straně jsem nikdy nebyl a nebudu,“ řekl v červnu LN. Nicméně závislý je na České poště, protože vedle zmíněného kontraktu a členství v dozorčí radě zasedá i v kontrolním orgánu její dceřiné firmy, Česká pošta Security, čímž si dohromady přijde na zhruba 160 tisíc korun měsíčně.