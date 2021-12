Za nakažení covidem odměna? Promořovací večírky jsou hoax, hygienici po nich pátrali marně

„Ráda bych si přijela vypít kafe k někomu, kdo je covid pozitivní. Po nakažení odměna. Pište do soukromých zpráv,“ napsala uživatelka Iveta na facebookovou skupinu Mělník bazar. Inzeráty v podobném duchu, v nichž lidé poptávají či nabízejí nákazu koronavirem, jsou dle policie i ministerstva zdravotnictví pravděpodobně jenom hoax. Stejně jako tzv. promořovací večírky, na něž by se zájemci chodili cíleně nakazit, aby měli po prodělání covidové infekce na půl roku klid a vstupenku do služeb, restaurací i na akce.

„Hygienici se o nich dozvěděli z internetu. Myslím a doufám, že se nic takového nepořádalo, že to byly jenom takové řeči na sociálních sítích,“ řekl webu Lidovky.cz Daniel Köppl, mluvčí ministerstva zdravotnictví. „Psala o tom média, hygienici večírky zkoušeli najít, ale bez úspěchu. Žádná čísla k tomu nemáme,“ dodal.

Kupříkladu středočeští hygienici opravdu nic podobného dosud neřešili. „Žádný podnět na konání tzv. „promořovacích“ večírků jsme ve Středočeském kraji dosud neobdrželi,“ řekla webu Lidovky.cz mluvčí středočeské hygieny Dana Šalamunová.

Ani policie zatím žádnou sešlost, kam by lidé mířili za cílem nakazit se, nenašla. Často je však adresátem anonymních udání, jež ale obsahují zpravidla jen odkaz na příspěvek na sociálních sítích. „Anonymně nás někdo upozorní na nějaký facebookový příspěvek. Zašle nám email s odkazem a ptá se, jestli o tom víme. Tyto věci předáváme kolegům z kriminálky,“ popsal webu Lidovky.cz mluvčí policejní prezidia Ondřej Moravčík. Statistiky o tom, kolik podobných emailů strážcům zákona chodí, policie nevede. Protože většinou prý jde o falešnou stopu.

Podle slov policejního mluvčího jsou autory anonymů zejména lidé, kterým vadí nezodpovědné chování jiných a kteří své udání myslí vážně. Otázkou dle Moravčíka je, do jaké míry myslí vážně svou nabídku autoři inzerátů, v nichž se nákaza covidem nabízí či poptává. „Zatím jsem se nesetkal s jediným případem, že by na příspěvek někdo reagoval nebo že by se něco takového doopravdy stalo. Vždycky to jsou případy typu „jedna paní povídala...“ A těm já už prostě nevěřím,“ vysvětlil Moravčík.

V diskuzích na internetu koluje i názor, že nechat se nakazit logiku má. „Asi by bylo nejlepší, kdyby nejstatečnější ze statečných měli oficiální možnost nechat se virem infikovat – nejlépe poslední známou variantou viru. Pokud přežijou, dostanou glejt a po dobu stonání by vědátoři měli živej matroš na bádání,“ píše na internetu Jaroslav K.

Neočkovaní mezi diskutéry si pak stěžují na to, že je stát diskriminuje a nutí do vakcinace, která je ale dobrovolná. „Kde jsou represe, tam je snaha je obejít a navrch se devastuje důvěra mezi státem a občanem,“ napsal ve svém příspěvku Jindřich L.

Od realizace nápadu nechat se cíleně nakazit odrazuje podle policie zejména fakt, že by tím dotyční riskovali své zdraví. „Ať jsou ti internetoví hrdinové, jací jsou, tak pořád vidí pacienty v těžkých stavech na jednotkách intenzivní péče. A pokud existuje riziko, že to člověk chytí, a takhle skončí, tak se bojí a neudělají to. Nehledě na to, že by šlo o trestný čin šíření nakažlivé lidské nemoci. Osobně si nedovedu představit, že by to někdo udělal dobrovolně,“ řekl Moravčík.

O reálné existenci promořovacích večírků neví ani někdejší šéf pořádkové policie Martin Hrinko. Ze zahraničí se ale k němu dostala jiná zpráva: „Lidé si hledají důvod, jak by se dostali do karantény a nemuseli do práce. Potkat se s někým pozitivním je jediný legální důvod, jak to provést,“ řekl webu Lidovky.cz Hrinko. „Prozatím můžu říct, že se jedná o hoax. Ale nevylučuji, že to sem z ciziny může přijít,“ dodal. Dle něj v tom hraje roli faktor Vánoc. „Přijde šéf a podřízeným nakáže, že mají přes svátky sloužit a na dovolenou ať zapomenou. Člověk se pak cíleně potká se známým, o kterém ví, že je nakažený. Ten jej potom nahlásí jako kontakt,“ řekl Hrinko.

Na internetu se už podobné úvahy objevují. Jde ale o snahu vyždímat z nastalé situace co nejvíc, když už k rizikovému kontaktu došlo. „Dítě musí do izolace na 14 dní. Pokud nejsou rodiče očkovaní, tak mají karanténu 14 dní, kterou mohou ukončit po negativním PCR pátý až sedmý den od pozitivního testu dcery. Pokud test nechtějí absolvovat, tak pak jsou celých 14 dní doma,“ napsala Barbora P. na diskuzním fóru.