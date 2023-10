ANO umí rozdávat rány, ale neumí je přijímat, řekla o opozici Pekarová

Během debaty se obě političky dostali až k nedávnému výroky Adamové Pekarové, která minulý týden na jednání sněmovny uvedla, že je to Babiš, kdo může za tisíce mrtvých, kteří zemřeli během koronavirové pandemie.

„Je to něco tak nepřístojného z vaší strany. Slyšela jste někdy, že bychom dávali panu Válkovi za vinu 8 000 lidí? Vy byste měla být ta, která tu Sněmovnu uklidňuje,“ vyjádřila se k situaci Schillerová.

„V hnutí ANO umíte jen rozdávat rány a neumíte je přijímat,“ reagovala Pekarová, podle které je třeba vyhodnocovat vládnutí stran pomocí faktů a údajů.

I přes stále častější hrubé výroky, které na půdě Sněmovny padají, si ale její předsedkyně nemyslí, že by jednací řád potřeboval nějaké změny.

„Nemyslím si, že jednací řád má určovat, které slovo je a není přípustné. Je to naše vizitka. Věřím, že jsme slušně vychovaní a podle toho se máme chovat,“ míní Pekarová a připomněla, že se ji bývalý premiér Babiš opakovaně snaží urazit tím, že o ní mluví jako o prodavačce mobilů. Sama otevřeně mluví o tom, že šlo o jednu z prací, kterou se živila během studia na vysoké škole.

„Pan bývalý premiér Babiš, ten to říkal, jakoby to bylo něco podřadného. Já si vážím všech, kteří slušně pracují. Je to vizitka jen jeho, nikoli toho, na koho útočí,“ uvedla Pekarová.

„Nevím, jestli by se v jednacím řádu nemělo zakázat slovo Babiš. Nestíhám si dělat čárky. To tady padlo tolikrát, že pan Babiš musí škytat,“ reagovala Schillerová.

Co je v jaderném kufříku na opozici?

„Paní předsedkyně se vyjádřila v nějakém pořadu, kde řekla, že má na nás připravený jaderný kufřík, tak co v něm je?“ ptala se Schillerová, podle které jde o jaderný kufřík na opozici, kterým předsedkyně Sněmovny vyhrožuje.

Adamová Pekarová v reakci uvedla, že v něm jsou usnesení jednacího řádu, na kterých by se ráda dohodla i s opozicí.

„Myslím si, že by tam mohlo být striktní omezení přednostních práv. Proto se my teď budeme tolikrát obracet na ústavní soud,“ dodala Schillerová.

„Bráníme lidi,“ hájila obstrukce Schillerová

„Myslím si, že jsou (jednání) mnohdy emotivní a vyhrocené, ale nenamlouvejme si, že to tak nebylo i v minulosti. Myslím si, že trochu emocí a vyhrocenost k tomu patří,“ říká o fungování Sněmovny Adamová Pekarová. Připustila dále, že současné obstrukce opozice nabyly nebývalého rozměru.

„Nejsou nejlepší, nebudu zastírat, že jsou ideální. Byla jsem ministryní financí, která ve Sněmovně trávila velkou spoustu času. Bráníme zákony proti lidem. Slíbilo se, že se nebudou zvedat daně. A co vidíme teď? Samozřejmě, že to bráníme,“ reagovala předsedkyně hnutí ANO Schillerová.

Podle Pekarové Adamové je to ale věcí opozice, jaké nástroje si pro svou práci vybere. „My jsme teď svědky šesti hodinových proslovů, kdy pan Babiš říká, že je umlčován.“

Schillerová uvedla, že opozice kritiku přijímá a vždy přichází s vlastním návrhem, jinak tomu nebylo ani v případě konsolidací financí. V případě nesouhlasu s některými návrhy, které projdou Sněmovnou, se opozice obrací na Ústavní soud. Letos se na něj hnutí obrátilo už potřetí, naposledy žádalo zrušení části zákona v zrušení důchodového pojištění.

„Já si nebudu stěžovat ani fňukat. Já jsem právník, takže si dovolím říct, že i když Ústavní soud judikoval některé věci, neznamená, že příště nerozhodne i jinak,“ vyjádřila se Schillerová k tomu, že ne vždy ústavní soud hnutí vyhoví.