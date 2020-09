Chtěl se ujistit, zda jde o muže či ženu, pak ho pobodal. Soud uložil studentovi čtyři roky vězení a psychiatrické léčení

Praha Za loňské pobodání muže v obchodním domě na pražské Floře půjde třiadvacetiletý student práv Josef Toman na čtyři roky do vězení. Rozhodl o tom ve středu pražský vrchní soud, který mladíkovi zároveň uložil psychiatrické léčení. ČTK to sdělila mluvčí soudu Kateřina Kolářová. Odvolací senát výrazně zmírnil prvoinstanční verdikt, podle kterého měl Toman strávit za mřížemi 12 let.

Za pokus o vraždu na Floře uložil soud studentovi práv nepodmíněný trest 12 let Odvolací soud tak částečně vyhověl odvolání mladého muže, jehož obhájkyně u hlavního líčení uvedla, že Toman „žije ve svém světě“, rvačku vyvolat nechtěl a přeje si být léčen. „Napadený rozsudek soudu prvého stupně byl částečně zrušen, a to ve výroku o trestu a způsobu jeho výkonu. Obžalovanému byl Vrchním soudem v Praze uložen trest odnětí svobody v trvání čtyř let, za současného uložení ochranného ústavního psychiatrického léčení,“ uvedla Kolářová.

Incident začal loni 5. prosince ve vestibulu metra stanice, který vede do obchodního centra, kde Toman úmyslně vrazil do zhruba čtyřicetiletého muže. Mezi nimi poté v prostorách obchodního domu propukl konflikt, při kterém Toman vytáhl nůž a zasadil svému protivníkovi několik bodných ran. Útočníka, který se nesnažil utéct, policie zadržela na místě. Těžce zraněný muž skončil ve vinohradské nemocnici. Soudy čin vyhodnotily jako pokus o vraždu. Toman, který si podle svých slov není jistý svojí sexuální orientací, u hlavního líčení vypověděl, že do poškozeného úmyslně vrazil, protože ho upoutal jeho vzhled. Kontaktem s ním se chtěl ujistit, zda v jeho případě jde o muže či ženu. Průběh strkanice, která následovala, si prý nepamatuje. Ztratil brýle a cítil hněv, strach a ponížení. Poškozený vypověděl, že přestože se věnuje bojovým sportům, na nečekaný útok nestačil reagovat. Ze svých zranění se léčil dva měsíce. Toman dál uvedl, že se celý život cítí, jako by patřil do středověku. Hodně čte fantasy literaturu a romantické romány, spoustu času tráví u počítače a věří v magii. Celý život špatně navazuje vztahy s lidmi a kvůli depresím navštěvoval psychiatry. Reálný život je podle jeho mínění nespravedlivý a „hnusí se mu lidé, jejichž duše jsou podivné“. Znalec z oboru psychiatrie uvedl, že Toman má poruchu osobnosti, a přestože není duševně chorý, doporučuje jeho dlouhodobou ústavní psychiatrickou léčbu.