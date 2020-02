Za usmrcení manželky a tchyně si Kotala odpyká 15 let

Olomouc Za vraždu ochrnuté manželky a nemohoucí tchyně si čtyřiašedesátiletý Rostislav Kotala z Ostravy definitivně odpyká ve vězení 15 let. Vrchní soud mu původně loni trest udělený ostravským krajským soudem snížil na deset let a jeho čin překvalifikoval na zabití, případ mu však na základě dovolání žalobce vrátil Nejvyšší soud.

Podle něj muž nespáchal trestný čin v silném rozrušení, jak původně odvolací soud dovodil. Trest mu z původních 15 let snížil vrchní soud loni v květnu poté, co vyslechl také dvě znalkyně. Z jejich výpovědi vyplynulo, že nahromaděná frustrace a stres hrály v tragickém případu velkou roli. Odvolací soud tehdy vzal v úvahu to, že muž, který se o ženu několik let pečlivě staral, čin spáchal v silném rozrušení. Kotalovi hrozilo původně 15 až 20 let vězení nebo výjimečný trest.

Proti původnímu rozsudku se odvolal nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, který nesouhlasil se změnou právní kvalifikace i se snížením trestu. Podle něj se trestného činu nedopustil ve stavu silného rozrušení, naopak jednal organizovaně, emočně chladně. Byl frustrovaný z rodinné situace, z nároků, které na něj kladla péče o manželku i soužití se stárnoucí tchyní. Nejvyšší soud mu vyhověl s tím, že nešlo o silné rozrušení.

Tragédie se odehrála v dubnu 2018. Kotala nejprve udusil igelitovým sáčkem tchyni a krátce nato stejným způsobem manželku. Motivem činu byl fakt, že muž už nezvládal péči o svou ochrnutou a bezmocnou manželku a její stárnoucí nemocnou matku. O ženu se staral od roku 2014, kdy jí po krvácení do mozku ochrnuly všechny končetiny. Když se začal zhoršovat i zdravotní stav tchyně, situace na profesionálního řidiče autobusu dopadla s plnou tíží. Vyhrotila se poslední měsíc, kdy onemocněl i on.