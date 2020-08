Za vraždu mladíka ve Varnsdorfu potvrdil soud 14 let vězení. Pachatel podle posudku schizofrenií netrpí

Praha Za vraždu mladíka z Varnsdorfu stráví dvaadvacetiletý Jiří Nosek 14 let ve vězení. Následně půjde do zabezpečovací detence, potvrdil v úterý odvolací pražský vrchní soud. Muž svého známého bodl o Velikonocích 2017 do břicha, mladík na místě vykrvácel. Znalci původně označili Noska za schizofrenika. Další posudek ale s diagnózou nesouhlasil, muž podle něj trpí pouze poruchou osobnosti. Za vraždu je odpovědný.

Olomoucký soud otevřel případ vraždy tříleté dívenky. Matce hrozí výjimečný trest, u soudu odmítla vypovídat „S ohledem na okolnosti je uložení čtrnáctiletého trestu na místě,“ uvedl předseda senátu Michal Hodoušek. Podle něj je trest přísnější než obvykle, ale není nezákonný. Muži přitížilo zejména to, že vraždu spáchal bez výraznějšího motivu. Znalecký posudek pak označil Noska za velmi nebezpečného člověka, jehož náprava bude obtížná. Soud mu proto ponechal i následně uloženou detenci. „Trpí těžkou disociální poruchou,“ dodal soudce.

Nosek bodl svého kamaráda na parkovišti, když ho opilého doprovázel domů. Hned po činu odešel. Tělo zavražděného mladíka, který po ráně vykrvácel, našli lidé v centru Varnsdorfu o Velikonočním pondělí. Krátce poté kriminalisté Noska zadrželi a obvinili z vraždy, k činu se přiznal. Nůž, kterým známého bodnul, schoval doma. Dvě vraždy žen v Českém ráji. Policie obvinila muže z jiného kraje, hrozí mu až 20 let vězení Nosek podle své výpovědi zazmatkoval. Kamarád se po něm prý ohnal a on se lekl. Bál se, že ho mladík napadne. Mimo jiné proto žádal, aby soud jeho čin překvalifikoval na zabití. Státní zástupkyně naopak označila jeho jednání za naprosto bezcitné. Připomněla, že Nosek po činu mladíkovi nepomohl, ale odešel a nechal ho zemřít. Soud se přiklonil na stranu žalobkyně. Nosek se podle Hodouška rozhodně kamaráda nebál. „Poškozený byl opilý a nemohl ani klást výrazný odpor,“ prohlásil. Muž také podle něj měl k podobnému činu „celým svým životem našlápnuto“. Nosek se po činu pokusil oběsit na prostěradle a skončil na psychiatrii. Tam znalci dospěli k názoru, že trpí duševní poruchou, konkrétně rozvíjející se schizofrenií. Z revizního znaleckého posudku ovšem vyplynulo, že muž nesplňuje kritéria schizofrenie, a nebyly proto dány důvody k zastavení trestního stíhání.