Zachránce lidí v autobusu dostal medaili Libereckého kraje a poukaz na řidičský kurz

Oldřichov v Hájích (Liberecko) Záslužnou medaili Libereckého kraje prvního stupně za záchranu lidských životů převzal v pátek Ivo Raisr. Před měsícem se ujal na rychlostní silnici nedaleko Liberce řízení autobusu a zabránil nehodě, když řidič zkolaboval. V autobuse v tu dobu bylo 50 lidí, nikomu se nic nestalo.

Kromě medaile obdržel jednačtyřicetiletý softwarový specialista i ocenění od starosty Oldřichova v Hájích, kde žije. Největší radost mu ale udělal poukaz na absolvování řidičského kurzu skupiny D, aby mohl řídit autobus. „Musím si nastudovat, co to obnáší, co mě čeká a pak se do toho pustím,“ řekl. Kurz absolvuje ve střední škole Na Bojišti v Liberci. Podle ředitele školy Zdeňka Krabse může kurz podstoupit, i když nemá řidičské oprávnění na nákladní vozy. „Potrvá mu to asi tak měsíc, aby měl určitým způsobem zvládnutou teorii a hlavně odježděný potřebný počet jízd,“ řekl Krabs.



Duchapřítomně se Raisr zachoval ráno 16. září, kdy jel jako pasažér na lince z Liberce do Prahy. Řidič autobusu zkolaboval, když jel po čtyřproudé silnici v serpentinách před Hodkovicemi nad Mohelkou. Jedoucí vozidlo s 50 lidmi následně nabouralo do svodidel. Náraz do bariéry byl natolik silný, že vymrštil bezvládné řidičovo tělo na podlahu vozu. Raisr, ač nevlastní řidičský průkaz pro autobus, na to okamžitě zareagoval a převzal řízení. S autobusem ujel zhruba kilometr, než našel místo, kde mohl bezpečně zastavit.



„Vždy stojí za to poděkovat lidem, kteří udělali něco mimořádného a myslím, že situace, ve které se Ivo Raisr ocitl, mimořádná byla a vsadím se, že ne každý by se zachoval tak duchapřítomně jako on,“ řekl při předávání medaile hejtman kraje Martin Půta (SLK).

„Kdyby tam seděl člověk podobně duchapřítomný, tak udělá to samé,“ míní Raisr. Do Prahy jako pasažér jezdí linkovým autobusem stále. Už si ale nesedá dopředu k řidiči. „Zásadně si dávám rezervaci na zadní sedadlo. Říkám si, že ať je to někdo jiný, kdyby se náhodou něco stalo,“ dodal muž, který je navržený i na ocenění Gentleman silnic.