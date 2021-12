Testování žáků na covid by se mělo s novou vládou změnit. „Testovat by se měli všichni, protože i já jako očkovaný člověk mohu být přenašečem nemoci. A právě to, že se očkovaní doposud netestovali, paradoxně způsobilo větší šíření epidemie,“ uvedl pro Lidovky.cz budoucí ministr školství Petr Gazdík (STAN). Podobně to vidí i Luboš Zajíc, předseda Asociace ředitelů základních škol. „Testovat by se měly nejenom očkované děti, ale i očkovaní zaměstnanci,“ řekl Zajíc.