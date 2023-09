O milostech bude od nového roku rozhodovat prezident, prozradil Blažek

Pan prezident chce rozhodovat sám o těch věcech od 1. ledna příštího roku nejpozději, říká Blažek. Já to vítám hlavně proto, že pravomoce, které má z Ústavy, má dělat sám. Na dotaz moderátora Blažek vyloučil, že by se na leden příštího roku zároveň chystala amnestie.

Bývalý prezident Miloš Zeman agendu udělování milostí předpisem v roce 2013 převedl na ministerstvo spravedlnosti

„Miloš Zeman tehdy, a neslyšel by to rád, byl populista. On po amnestii Václava Klause řekl, že nebude dělat ani amnestie ani milosti, pak to po volbách bohužel dodržel, vydal ten sebeomezovací předpis, co je součástí Sbírky zákonů. V pár případech mu nezbylo nic jiného, aby ten předpis obešel, ale když ten předpis nebude existovat a bude rozhodovat o milostech pan prezident, tak to je to nejlepší a nejčistší řešení, které já vítám,“ dodal Blažek.

Z ministerstva přejdou na Hrad také tabulková místa pracovníků, kteří mají agendu na starosti. Zda na Hrad přejdou i konkrétní pracovníci, je podle Blažka na prezidentovi. Ministr se ale domnívá, že si hlava státu vybere své lidi, protože bude potřebovat pracovníky „se širším záběrem“.

Prezident Pavel už dříve řekl, že chystá rovněž revizi kritérií pro udělování milostí, posuzovat by se mohly například i sociální důvody. Za prezidenta Zemana mohlo ministerstvo Hradu předložit žádosti o milost jen pro odsouzené trpící závažnou chorobou nebo nevyléčitelným onemocněním bezprostředně ohrožujícím život.

Ministerstvo znovu navrhne na soudce Bodláka. Zeman jeho jmenování loni odmítl

Ministerstvo spravedlnosti znovu navrhne na soudce státního zástupce Marka Bodláka, kterého loni odmítl jmenovat bývalý prezident Miloš Zeman.

„Chystáme nějakou etapu jmenování soudců, pan Bodlák by tam měl být. Pan prezident (Petr Pavel) s tím souhlasí,“ uvedl Blažek. Pokud sám Bodlák bude s návrhem souhlasit, bude jeho jméno podle Blažka součástí širšího návrhu na jmenování asi 50 soudců.

Když Zeman Bodláka a dalšího státního zástupce Petra Babku odmítl jmenovat, řekl, je „dohnaly staré hříchy“. Bodlák působí na pražském vrchním státním zastupitelství, kde řídí odbor závažné hospodářské a finanční kriminality.

Pražský hrad uvedl, že odmítnutí Bodláka jmenovat souvisí s případem bývalé ministryně obrany Vlasty Parkanové (KDU-ČSL, později TOP 09). Kauzu CASA nicméně nedozoroval Bodlák, ale jeho kolega Jan Kořán. Bodlák také zamítl prezidentův podnět na prověření možné sabotáže při Zemanově hospitalizaci. Jeho domovské státní zastupitelství také řešilo případy, které se týkaly trestné činnosti v Lesní správě Lány.

Ministr Blažek zmínil ještě jinou souvislost mezi Bodlákem a exprezidentem Zemanem. Bodlák podle něj podepsal předvolání Zemana k výslechu. „Jednoho dne mi v Lánech (Zeman) oznámil, že ho jmenovat nebude a přes to nebyla cesta k dialogu,“ poznamenal Blažek.

Zemana letos v lednu vyslýchali příslušníci inspekce Bezpečnostní informační služby (BIS), kteří se zabývají podezřením na vyzrazení utajovaných informací. Podle Deníku N se věc týkala Zemanova prohlášení, že ho před lety navštívil důstojník civilní kontrarozvědky, který mu prozradil, že je nejbližší okolí hlavy státu odposloucháváno.

Blažek poukázal na špatný vztah exprezidenta Zemana k BIS, který údajně trvá od 90. let. Zeman se podle Blažka domníval, že jej BIS „chce dostat“. Když pak dostal žádost o výpověď od státních zástupců, vypovídat odmítal. Blažek řekl, že exprezidenta k výpovědi přemluvil.