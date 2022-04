Děláme kroky pro zajištění dodávek plynu ze všech zdrojů, řekl premiér Fiala. „Rusko není spolehlivý partner“

„A ta jiná řešení jsou alternativní zdroje plynu, alternativní dodavatelé, zkapalněný plyn, terminály, ale o tom všem intenzivně jednáme,“ dodal předseda vlády.

Vláda ale nyní nemá informace ani signály, že by Česku hrozilo zastavení dodávek plynu z Ruska, jako se to stalo Polsku a Bulharsku, řekl ve středu v poledne ve Sněmovně Fiala. „Nemáme informace ani signály, ale musíme s tím počítat,“ připustil předseda vlády. Česká republika patří mezi zeměmi Evropské unie na ruském plynu nejvíc závislé.

„Děláme kroky, které by měly zajistit občanům České republiky dostatek energie ze všech možný zdrojů v případě, že by Rusko pokračovalo v těch svých krocích, které vidíme v těchto dnech,“ řekl ve Sněmovně Fiala.

„Je to trestání zemí a je to něco, co ukazuje, že Rusko je naprosto nespolehlivý partner,“ komentoval předseda vlády Petr Fiala to, že Rusko ve středu ráno zcela zastavilo dodávky plynu Polsku a Bulharsku.

Ruská plynárenská společnost Gazprom rozhodnutí zdůvodnila tím, že místní plynárenské podniky PGNiG a Bulgargaz odmítly za plyn platit v rublech, jak Moskva požaduje. Podle polské i bulharské strany Gazprom porušil uzavřené smlouvy.

„Kdyby Česká republika v minulosti více zabezpečoval svoji energetiku a věnovala se předchozí vláda energetické bezpečnosti, tak bychom na tom dnes byli lépe,“ řekl Fiala.