Zákaz HHC je nesmysl, přesune se na černý trh, varuje prodejce

„Čekáme na vyjádření, protože nikdo neví, kde se to bude odevzdávat, jak se to bude likvidovat. Všechny produkty s obsahem HHC jsme stáhli z prodeje, dělají nám 80 procent tržeb. Může to být pro nás likvidační. Máme tři zaměstnance. Pokud to zakážou, ztratí práci,“ řekl Milan Vrba.

Podle něj je problematický prodej z automatů a v některých večerkách. „Jsme kamenná prodejna, máme přísné regule, že pod 18 let neprodáváme. Máme i službu na e-shopu, která ověřuje věk. Průšvih jsou automaty a ne obchody s konopnými produkty, jako jsme my. HHC u nás vyhledávají také lidé trpící bolestmi, protože jim už farmaceutické léky nezabírají. Se zákazem potravin s obsahem HHC, jako jsou různé bonbony a podobně, souhlasíme, ale kompletní zákaz je nesmysl, jen se to přesune na černý trh a stát z toho nebude mít nic,“ doplnil Vrba.

Vyzkoušeli jste někdy HHC? Ano 13 Ne 24

Vláda na dnešní schůzi projedná zařazení hexahydrokanabinolu (HHC) a dalších látek na seznam zakázaných návykových látek. Ministerstvo zdravotnictví se k regulaci látek rozhodlo kvůli množícím se hospitalizacím dětí či mladistvých po požití cukrovinek s HHC.

Podobné látky by do budoucna měla regulovat novela zákona o návykových látkách, která zavádí novou kategorii psychoaktivních látek. Ty by podle návrhu, který v současné době projednává Sněmovna, neměly být zcela zakázané, ale nemohly by se prodávat přes internet a dětem.