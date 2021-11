Žáky v ohniscích čeká test, týká se 31 rizikových okresů. Podívejte se na přehlednou mapu

„Nejsem úplně přívržencem pravidelného testování, ale v současné době ho vidím jako jedno z východisek,“ řekla pro Lidovky.cz Renata Schejbalová, předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií, podle které by byly vhodnější alternativou PCR testy, díky nimž by se odchytili bezpříznakově nakažení žáci.



Testy rozvezou hasiči

Za týden se kvůli zhoršující se epidemické situaci otestují školou povinní v hlavním městě Praze a okresech Beroun, Kolín, Praha-západ, Praha-východ, Strakonice, Český Krumlov, Domažlice, Klatovy, Plzeň-město, Rokycany, Louny, Olomouc, Šumperk, Jihlava, Blansko, Brno-město, Vyškov, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Kroměříž, Vsetín a Zlín. Seznam okresů zveřejnil včera na svém twitterovém účtu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).



Dvoukolové antigenní testování, které proběhne osmého a patnáctého listopadu, je určeno pro všechny žáky základních škol a studenty středních škol v uvedených okresech, kteří nedoloží potvrzení o prodělaném očkování, nemoci nebo platný výsledek negativního testu na covid. S plošným testováním ve všech školách v Česku se podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) nepočítá.



Ministr školství Robert Plaga (za ANO) uvedl, že resort v tomto týdnu ve spolupráci se Správou státních hmotných rezerv a hasiči rozveze do škol dalších více než půl milionu antigenních testů. Okolo dvou milionů by jich přitom po rozvezení do škol mělo v zásobách státu ještě zbýt.

Výjimka jen pro někoho

Pokud se školáci odmítnou otestovat, aniž by doložili jiný dokument o bezinfekčnosti, budou muset při výuce nosit roušku. Stejná pravidla mimo jiné platí pro zaměstnance škol: neočkovaný učitel musí při práci nosit respirátor.

Netestování žáci nebudou moci ve škole při tělesné výchově cvičit, zpívat budou moci pouze s dvoumetrovým rozestupem a v jídelně budou muset sedět 1,5 metru od ostatních. Výjimka z pravidel se týká jen žáků s psychickou poruchou nebo vážným zdravotním problémem.

Školy vesměs testování vítají, protože je to jeden ze způsobů, jak monitorovat situaci a udržet vzdělávací instituce otevřené. „Testování, vstřícnost rodičů. Aby do škol neposílali děti, které mají příznaky, což se alespoň u nás děje. Nic jiného nám asi nezbývá,“ uvedla za ředitele gymnázií Schejbalová.



„Jen respirátory to nezachrání. Navíc je těžké uhlídat, aby si žáci například o přestávce respirátor sundali. A trávit dlouhou dobu ve škole v ochraně nosu a úst je prostě problém,“ doplnila Schejbalová.

Testovat i ve firmách?

Včera proběhlo první kolo testování v osmi okresech, které byly jako rizikové vyhodnoceny již dříve. Týkalo se zhruba 165 tisíc žáků v nejpostiženějších oblastech, jakými jsou České Budějovice, Ostrava-město, Prostějov, Prachatice, Brno-venkov, Přerov, Opava a Karviná.

Jako solidní ohnisko se ukázal právě Přerov. V osmi tamních základních školách bylo při plošném antigenním testování zachyceno 60 pozitivních případů covidu-19. Nejvíce z nich, celkově 18, prokázaly testy v ZŠ Svisle, o dva případy méně registrovali v ZŠ Trávník.

Výsledky prověřování zdraví žáků a studentů tak vyvolávají otázku, jestli v rizikových regionech nezavést rovněž testování ve firmách. ,,Zatím bych se spíše zaměřil na školy, kde se nákaza momentálně šíří,“ řekl pro Lidovky.cz k možné kontrole kondice zaměstnanců šéf České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek.

Ve stejném duchu se minulý týden vyjádřil i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO), podle kterého se s plošným testováním ve firmách nepočítá.

Podle dat ministerstva zdravotnictví v neděli přibylo 2749 případů covidu, což je nejvyšší nedělní nárůst od poloviny března a zároveň o téměř tisíc nakažených víc než před týdnem.