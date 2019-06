Žalobce chce pro Dbalého v kauze nemocnice Na Homolce devět let a peněžitý trest 15 milionů korun

PRAHA Státní zástupce Zdeněk Matula požaduje pro exředitele Nemocnice Na Homolce Vladimíra Dbalého devět let vězení a peněžitý trest 15 milionů korun. Uvedl to při úterní závěrečné řeči v druhé Dbalého korupční kauze, která se týká tří okruhů nemocničních zakázek z let 2008 až 2011. Soud už lékaři v první větvi kauzy uložil devítileté vězení a propadnutí majetku, avšak tento verdikt není pravomocný, takže ho Matula nemohl zohlednit.

Matula žádá citelné peněžité tresty i pro ostatních pět obžalovaných. Po Dbalém, bývalé nemocniční účetní Emilii Bialešové a někdejším právníkovi nemocnice Romanu Žďárkovi navíc chce, aby společně uhradili nemocnici škodu ve výši 49,5 milionu korun. S tímto požadavkem se k trestnímu řízení připojila i nemocnice.



Obžaloba se týká zakázek na poradenské a konzultační služby, dále na účetní a medicínsko-právní služby a do třetice zakázek na právní služby, které poskytovala advokátní kancelář Šachta & Partners (dnes MSB Legal) spojovaná s lobbistou Ivem Rittigem.

Matula tvrdí, že Dbalý si na úplatcích za nezákonné uzavírání smluv na poskytování konzultací nebo služeb přišel na 12 milionů korun. Vedle přijímání úplatků ho stíhá také za porušení povinnosti při správě cizího majetku, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky a porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže.

Hlavním důkazem jsou deníky

Pražský městský soud kauzu projednává přes dva roky. Klíčovým důkazem v případu jsou i tentokrát Dbalého deníkové poznámky, které policie zajistila u něj doma. Matula v úterý - stejně jako v první lékařově kauze - využil při závěrečné řeči powerpointovou prezentaci. Na zeď soudní síně promítl mimo jiné i fotografie, na nichž Dbalý pózuje s mnoha balíčky bankovek.

Matula připomněl i kufr, který si Dbalý před svým zadržením uschoval u známého. V zavazadle byla hotovost či poštovní známky v celkové hodnotě 34,5 milionu korun. Státní zástupce poukázal na to, že Dbalý s manželkou měli v letech 1990 až 2013 celkový čistý příjem 18 milionů korun. Lékař tak podle něj nemohl majetek z kufru nabýt legálně. „Deník přesně popisuje způsob, jakým pan obžalovaný Dbalý k tomu majetku přišel,“ podotkl.

Vedle Dbalého, Bialešové a Žďárka čelí obžalobě advokát z MSB Legal David Michal, ředitelův známý Zdeněk Čáp a inženýr Josef Kantůrek. Všichni vinu popírají.

„Všem obžalovaným polehčuje, že doposud vedli řádný život. U všech je také třeba vzít v potaz, že od spáchání trestné činnosti uplynula delší doba,“ konstatoval Matula. Pro Michala žádá pět let vězení a pětimilionový trest, pro Bialešovou a Žďárka čtyři roky a peněžitý trest pět, resp. 2,5 milionu korun. Čápovi s Kantůrkem navrhl podmínky v délce 2,5 roku a peněžité tresty 3,5 a 1,25 milionu.

Dbalý, který vedl nemocnici v letech 2006 až 2012, k obžalobě tentokrát nevypovídal. V první kauze však prohlásil, že státní zástupce „nehorázně a bezostyšně lže“. Své zápisky označil za fiktivní umělecké dílo o životě v lékařském prostředí. Kriminalisté muže obvinili ještě ve třetí větvi, v níž se zakázky nemocnice týkají poradenských služeb či dodávky pro pracoviště navigované chirurgie.

Zajímavostí druhé větve kauzy je to, že soudkyně Hana Hrnčířová povolila Matulovi jako důkaz odposlechy ze schůzky lobbisty Rittiga z hotelu Ventana. Její kolegové ze soudu přitom tyto odposlechy nedávno v dalších kauzách odmítli připustit se zdůvodněním, že policie je pořídila při prověřování jiné trestní věci.