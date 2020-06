Žaloby teď nechystáme, tvrdí Minář z Milionu chvilek. Založit novou politickou stranu neplánuje

PRAHA Minulé úterý se na Staroměstském náměstí za mimořádných podmínek sešel spolek Milion chvilek a s ním podle jejich odhadů zhruba 3 000 jeho příznivců. V tom, zda se mohou kvůli pandemii koronaviru sejít, se názorově rozešli ministři Adam Vojtěch (za ANO) a Jan Hamáček (ČSSD), shromažďovací právo několik hodin před začátkem nakonec potvrdila obě ministerstva.

Plánovanou žalobu pro porušení občanského práva tak spolek nestihl podat, ústupek ministerstva považuje za své vítězství. Momentálně další žalobu nechystá.



Předseda spolku Mikuláš Minář respektuje, že například pro kulturní a sportovní akce omezení počtu účastníků do 500 lidí stále platí. „Omezení shromažďovacího práva bylo nepřiměřené. Demonstrace není jako jít na fotbal, to je zásadní občanské právo na svobodu názoru. Lidé tam nechodí ze zábavy, chodí tam upozornit na problém a požadovat řešení. To se nedá srovnávat s tím, když jde někdo jen do divadla,“ tvrdí.

Ohledně případných dalších žalob v rámci nesouhlasu s postupem vlády v době krize se vyjádřil jasně: „Nejsme notoričtí kverulanti, právo shromažďovací je ubráněno, a pokud se dál nějaké překračování pravomocí bude dít, budeme to sledovat. Vracet do minulosti se ale nebudeme.“

Hlavní témata aktuálních demonstrací zazněla podle Mináře dvě a obě zřetelně. Prvním byla kritika současné vlády ze zneužívání moci pro vlastní prospěch. „Mám na mysli pana Babiše a Agrofert, ale také to, že některá nedostatečná ekonomická opatření tvrdě dopadnou i na občany,“ vysvětluje.

Druhým je aktivita opozice. „Nestačí ale pouze pojmenovávat, co dělá špatně vláda a pan Babiš. Ale je třeba přivést pozornost na řešení. Na toho, kdo s tím může něco dělat, a to je v tuhle chvíli parlamentní opozice. Zaznělo velmi jasně, že pokud současné opoziční strany vnímají současnou situaci jako špatnou, tak je třeba, aby dokázaly přinést řešení. Plán. Spolupracovat a dát lidem naději, že jsou schopny volby vyhrát a složit příští vládu,” dodává.

Práci opozice v době koronavirové krize sice Minář chválí, pokud ale chtějí opoziční strany změnit výsledky voleb, musí podle něj přijít se změnami.



Z Milionu chvilek politická strana nebude

„My opozici nemůžeme ani nechceme říkat, jak to má udělat. Ale sama by měla přijít s něčím, co tu situaci zvrátí,“ zbavuje se Minář politické odpovědnosti. I přes narůstající komentáře, že se blíží jeho ultimátum „do roka a do dne“, které dal loni v listopadu na Letné právě opozici.

Transformaci Milionu chvilek v politckou stranu Minář nechystá. „Provokativně říkám, že bych si přál, aby si opoziční strany myslely, že chystám, protože by je to rozhýbalo,“ dodává Minář, ale zároveň vysvětluje, že loni na Letné neměl na mysli ultimátum ve smyslu, že letos 17. listopadu si půjde s někým vyřídit účty. Šlo spíše o konstatování, že čas do dalších voleb se krátí a letošní podzim považuje za hraniční termín, kdy bude třeba ukázat tah na branku a dát lidem naději.

Milion chvilek chce zároveň předat na začátku příštího týdne do ruky premiérovi Andreji Babišovi (ANO) otázky od občanů ke koronakrizi, které sesbírali ve své výzvě. „To není odpověď pro kverulanty, ale pro občany, kterým není vše jasné. Ne všechno bylo od vlády komunikováno jasně, a to je třeba napravit,“ vysvětluje.

Hnutí zároveň plánuje zmobilizovat tisíce dobrovolníků, kteří by mohli pomáhat v regionech, pokud by se měla opět zhoršit situace ohledně pandemie koronaviru.