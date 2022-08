Zaměstnavatelé nám za vyučené trhají ruce, říká Mistr Málek, který učí řeznictví na střední škole

Lidovky.cz: Proč jste se stal řezníkem?

U mě to asi už od malička bylo tak nějak jasné. Bydlím na vesnici a vždy jsme měli nějaká hospodářská zvířata, od slepic a králíků až po prase. Každý podzim byla zabijačka a já se jí pokaždé účastnil. A navíc – děda, Josef Pohl, byl v Ústí nad Labem vyhlášený veterinář. Často se pohyboval i na ústeckých jatkách. Všechno se spojilo a volba byla jasná. Postupně jsem si pak dodělal maturitu a pedagogické minimum.

Lidovky.cz: Jak dlouho trvá, než se z šikovného začínajícího řemeslníka stane mistr oboru?

U někoho i deset let. Ale pokud člověk chce a snaží se, postupuje rychleji.

Lidovky.cz: Co se učeň naučí za tři roky? Dá se to nějak zevšeobecnit?

Řemeslně jen základy. Jako pedagog dokážu učně v oněch třech letech správně nasměrovat. Naučit je hlavně pracovat spolehlivě a samostatně a najít v té poctivosti zalíbení. To jsou naprosto zásadní vlastnosti kvalitního řemeslníka v každém oboru. Od toho se vše odvíjí. I to, jestli zůstane, jestli cítí stavovskou hrdost.