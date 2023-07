Zachovejte benefity, chtějí odbory i zaměstnavatelé. Neshodli se u DPH

„My jsme prosazovali, že celý balík nealkoholických nápojů má být v nižší sazbě, protože jinak znevýhodňujeme české výrobce. Odbory trvaly na tom, že tam musíme napsat, že se zruší kompletně změny v DPH. My jsme podporovali, ať tam napíšeme, že to nepatří do toho balíčku, protože to nemá žádnou funkci ozdravování veřejných financí,“ popsal iDNES.cz prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj, na čem se zadrhlo, aby ve společném návrhu, který od zaměstnavatelů a odborů minulý týden dostal premiér Petr Fiala, byl i požadavek týkající se DPH.

Rafaj je přesvědčen, že v nižší sazbě by měly být všechny nealkoholické nápoje, kromě energetických, a že by to určitě uvítaly restaurace.

Jsou věci, na kterých se zaměstnavatelé a odbory shodnou, a to jsou například benefity. „Otázka benefitů je dlouhodobě vyřčena z naší strany, ze strany zaměstnavatelů. Benefity rozhodně v těch bodech jsou. Pokud jde o další věci, my jsme do té doby, než s nimi budeme jednat, řekli, že to ponecháme jako informaci, která je pro ty partnery,“ nechtěl šéf odborové centrály ČMKOS Josef Středula konkretizovat, co dál odbory a zaměstnavatelé od koalice chtějí.

Chtějí zachovat výhodu pro odborářské příspěvky i plyn v energeticky náročné výrobě

Rafaj byl sdílnější. „Pak tam jsou odborářské příspěvky, kde my jsme odbory podpořili, protože to považujeme za fér. Přece jen je to partner sociálního dialogu. Ti lidé si to dobrovolně platí,“ hájí šéf Svazu průmyslu a dopravy požadavek, aby zůstalo zachováno, že od základu daně lze odečíst zaplacené členské příspěvky odborové organizaci až do výše tří tisíc korun za zdaňovací období.

Odbory a zaměstnavatelé také od vlády požadují, aby nerušila daňové osvobození plynu při energeticky náročné výrobě, například v metalurgii. „To je nová věc, kterou tam vláda dala. Byli bychom jediná země, která by něco takového měla. Chceme, aby tam zdanění nebylo žádné. Energetický průmysl je už zatížený emisními povolenkami,“ řekl iDNES.cz Rafaj.

Na seznamu požadavků jsou zrušení navýšení úhrad z dobývacích prostor či vynětí zemědělské půdy ze zákona o dani z nemovitosti.

Na tom, že odbory a zaměstnavatelé připraví společně návrh úprav vládního balíčku a předloží ho premiérovi a koalici, se před dvěma týdny při jednání tripartity domluvili se členy pětikoaliční vlády.

Premiér Petr Fiala na to tehdy kývl. „Nejsme připraveni ustupovat nátlaku. Budeme prosazovat úsporný balíček v té podobě, v jaké byl předložen. Nikdo nepočítá s žádnými automatickými změnami,“ zdůraznil ale už tehdy předseda vlády.

Návrhy zaměstnavatelů a odborů by se ještě před vládními prázdninami měla zabývat vládní koalice, společně s návrhy jednotlivých stran.

„Budeme o tom jednat jako o všech dodatečných návrzích. Ostatně jsme i jako každá koaliční strana vznesli návrhy na doupřesnění či změny, které vycházejí i z toho, že legislativní verze původní dohody nepokrývá zamýšlenou oblast správně - například odstupňování zdanění náhražek tabáku s ohledem na zdravotní následky, zařazeni menstruačních potřeb, plen či zdravých vod do snížené sazby DPH,“ uvedl předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Na konci srpna posoudí všechny navržené změny v úsporném balíčku rozpočtový výbor. Sněmovna má o úsporném balíčku hlasovat v září.