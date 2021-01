Zamračený PES změní výpočet, vypadnout z rovnice by mohla pozitivita testů

Praha Zavřené podniky dostanou další bonus, platí i pro skiareály. Stávající opatření končí 10. ledna, ve čtvrtek vláda sdělí, co bude dál, kdo bude moci otevřít.

Záběry ze sjezdovek vyvolávají dojem, že zimní radovánky běží ve standardním režimu. Jenomže pod vypnutými vleky a u zavřených hospod i toalet místo lyžařů dovádí lidé na sáňkách a pekáčích. Majitelům skiareálů se z ladovských momentek dělá mdlo: sezona, kdy jedině mohou vydělat, se krátí a na drahém technickém sněhu nechávají sáňkaři škody.

Zatím není jasné, jestli budou moci, jako třeba v Rakousku, vleky spustit, náplast představuje aspoň to, že nově dosáhnout na úhradu nájmů a speciální bonus. Jsou to čtyři sta za každý zavřený den a za zaměstnance v hlavním pracovním poměru, částečné úvazky lze sčítat. Na bonus dosáhne každý provozovatel, včetně třeba kadeřnic nebo posiloven, málokdo z nich má však byznys nastavený tak striktně sezonně.

„O otevření skiareálů je velmi náročná diskuse. Já bych raději řízený režim otevření než neřízený systém, kdy jsou lidé stejně na sjezdovkách, potkávají se tam,“ řekl vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) s tím, že poslední slovo bude mít ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Protiepidemický systém PES, setrvale vrčící v nejvyšším, pátém stupni rizika moc nadějně nevyhlíží, ale brzy se mu dostane masáže.

Česko opět první. Mezi nejhoršími...

Blatný v úterý oznámí, jak se bude PES nově vypočítávat. Podle všeho by měl z parametrů vypadnout podíl pozitivních výsledků na celkovém objemu testů, na místo něj do rovnice přibude vytíženost nemocnic. V řadě z nich je situace vážná, na Vysočině i ve Zlínském kraji už špitály přivolávají na pomoc armádu, přehlcují je covidní pacienti s těžkým průběhem. Blatný nicméně již avizoval, že je to právě ukazatel pozitivity, který tlačí systém k přísnějším plošným opatřením, než může být nezbytně nutné.

Společně s novým výpočtem doznají úprav také jednotlivé matice ve výstražném systému, mezi skloňovanými úpravami, na něž by mohlo dojít, se objevily třeba již ikonické kadeřnice, aby mohly stříhat přerostlé ofiny i v časech, kdy koronavirus řádí ve velkém. A to aktuálně dělá, v množství nových případů v přepočtu na obyvatele se Česko dostalo v posledním týdnu zpět na první místo na světě.



Nynější balík restrikcí vtělených do mimořádných opatření platí do neděle 10. ledna, pročež vláda musí ještě tento týden vyhlásit, v jakých okolnostech a pravidlech se Češi vyskytnou od týdne dalšího. Nad tím se kabinet sejde ve čtvrtek.

„Situace je vážná, vláda si je toho vědomá. I po svátcích bychom se měli držet pravidla 3R – roušky, ruce, rozestupy – a ještě přidat respekt a rozumný přístup,“ řekl po včerejším jednání vlády ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

Přísná omezení nad republikou visí skoro celý podzim a zimu, rozmach pandemie akcelerovalo posunutí do třetího stupně s relativně měkkými omezeními, které se stalo v době, kdy index rizika neomylně směřoval do čtyřky. Vláda, a nejen ta česká, nyní hledá kompromis mezi kritikou epidemiologů, že podléhá nátlaku byznysu, a kritikou byznysu, že všechno šmahem a bez rozmyslu zavírá, aniž by byla epidemiologická rizika jednotlivých oborů zřejmá. Premiér Andrej Babiš (ANO) předeslal, že jakkoli ministři usilují o balanc, větší váhu má a bude mít ochrana zdravotnického systému, lidského zdraví a životů.

O svátcích kvůli zvýšenému pohybu po rodinách, ale i bezplatnému antigennímu testování začalo nových případů nakažených rapidně přibývat, v jeden moment podíl pozitivních testů překonal padesát procent, za neděli to bylo téměř 42 procent. Takže pořád hodnota velmi vzdálená od desetiny, již experti označují za zvládnutelnou.

Za neděli přibylo 6220 pozitivních výsledků, přičemž testů se udělalo už skoro stejně těch klasických PCR jako antigenních. Těch prvních bylo za neděli patnáct tisíc, druhých jedenáct. Nejvíc nakažených vychytala metoda PCR z řad symptomatických jedinců, ale těch bezpříznakových odhalila skoro stejně.