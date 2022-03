Česko má nového zmocněnce pro vztahy s Ruskem. Stal se jím diplomat, který musel opustit Moskvu

Funkce je organizačně zařazena v odboru zahraničněpolitických analýz a plánování.

„Jeho úkolem bude připravovat a plánovat strategii vztahů České republiky s Ruskem a navrhovat konkrétní kroky a opatření. Aktivně by se měl rovněž podílet na procesu revize vztahů, moderovat vnitřní diskuzi MZV vůči Ruské federaci, spolupracovat by měl i s dalšími subjekty státní správy, nevládní, neziskovou a akademickou sférou. Podílet by se měl i na přípravě výstupů MZV vůči veřejnosti,“ stojí v rozhodnutí které mají Lidovky.cz k dispozici.

Funkce vznikla společným rozhodnutím ministra zahraničních věcí Jana Lipavského (Piráti) a státního tajemníka Miloslava Staška.