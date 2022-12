Svoboda šel do kantýny! Mezi slovními výpady se Praha snaží zvolit primátora

Zasedání začalo půlhodinovou přestávkou pro poradu klubů Spolu a ANO. Zastupitelé o volbě primátora dlouze diskutují, ale zatím nehlasovali.

Slovní přestřelky

Zastupitelé však kritizují, že se kandidát na primátora Bohuslav Svoboda (ODS) vydal na poměrně dlouhou dobu do kantýny a rozpravu neposlouchá. „Bohuslav Svoboda, než aby to poslouchal a odpovídal na případné otázky, si šel sednout do kantýny. Tak dobrou chuť přejeme!“ píše například na Twitteru dosavadní radní pro kulturu Hana Třeštíková. Obdobně se na Twitteru vyjádřil i předseda Praha Sobě Jan Čižinský.

Jan Čižinský @jancizinsky Na zastupitelstvu Prahy právě probíhá rozprava k volbě nového primátora. Kandidát Bohuslav Svoboda před diskusí utekl do přilehlé kantýny. Zastupitelé se jej ptají na jeho plány a on setrvává v jídelně. Nejhlasitějším obhájcem jeho kandidatury je Ondřej Prokop/ ANO. Vítejte v ODS oblíbit odpovědět

Podle reportéra z místa se zastupitelé místo schválení programu napadají kvůli jednotlivým kauzám, které v minulém volebním období řešili. Zaznívají slova jako Dozimetr, podvod na voliče, či volební paskvil.

Piráti také vyzývali ke slovu Bohuslava Svobodu, aby jim vysvětlil, proč pro něj mají hlasovat. Podle jejich vyjádření na twitteru nepředložil svoji vizi o budoucí podobě Prahy, přestože k tomu byl několikrát vyzván, nepředstavil ani své primátorské plány a následné kroky. Pirát David Bodeček mezitím navrhl na primátorku Hanu Kordovou Marvanovou (SPOLU). Ta to s díky odmítla.

Dále se řeší MHD pro Pražany zdarma, které mělo ANO na jednáních se SPOLU požadovat a které by mohl Andrej Babiš využít jako argument dobré práce ANO v prezidentských volbách. Představitelé ANO teď ale požadavek vyvrací. Čižinský proto obvinil zástupce ANO z populismu a lží, protože MHD pro Pražany zdarma měli jako jeden z bodů ve svém programu.

Poslanec a zastupitel Patrik Nacher (ANO) Čižinského obratem obvinil z šíření fake news, veřejnou dopravu zdarma prý chtělo ANO jen dočasně kvůli uprchlické krizi.

V případě zvolení Svobody se Piráti chtějí soudit

Piráti jsou případnou volbu Bohuslava Svobody primátorem dokonce připraveni napadnout u soudu, a to v případě, že by zároveň zůstali ve funkcích i dosluhující radní.

Postup volby Svobody si zástupci Spolu a ANO nechali posvětit ministerstvem vnitra. Proti postupu nic nenamítá.

„Na zastupitelstvo jsme kolegům ze SPOLU přinesli osvěžovač paměti. Aby si připomenuli, s jakými hodnotami oslovovali voliče a jaké sliby jim dávali,“ okomentoval Zdeněk Hřib (Piráti) své transparenty. (15. 12. 2022)

„Zvolením nového primátora dochází k zániku výkonu pravomoci dosavadním primátorem i jeho náměstky. Pokud nedojde ke zvolení nové rady hlavního města Prahy jako celku, všech 11 členů, pak dosavadní rada v původním složení nadále vykonává své pravomoci,“ píše se ve vyjádření ministerstva.

Koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) se totiž domluvila s ANO, že zvolí primátorem lídra Spolu Bohuslava Svobodu (ODS), ale zbylých deset radních volit nebudou. Volby v Praze vyhrálo Spolu před ANO a Piráty.

Piráti ale s ministerským výkladem, že je volba v pořádku, nesouhlasí.

„Rozpor se zákonem o hlavním městě Praze je ten, že rada hlavního města Prahy má mít 11 členů a primátor a jeho náměstci jsou členy rady. Toto je v zákoně zmíněno několikrát. Situace, která se teď blíží, povede v to, že primátor bude mimo radu. Rada bude mít stále 11 členů plus tam bude primátor, který bude stát mimo radu,“ sdělil místopředseda zastupitelů Pirátů Viktor Mahrik. Dosavadní primátor a jeho náměstci by se při zvolení nového primátora stali řadovými členy rady.

Na dnešní schůzi se počítá se schvalováním rozpočtu hlavního města na příští rok. Zastupitelé svou první schůzi zahájili 3. listopadu, poté ji přerušili do 24. listopadu. Po chaotickém jednání v pátek 25. listopadu ji znovu zastavili.

Koalice Spolu původně vyjednávala o koalici s Piráty a STAN, avšak jednání v minulém týdnu skončila neúspěšně.

Spolu následně začalo hledat podporu sestavení dočasné menšinové rady. Podporu nabídlo hnutí ANO, avšak ke shodě zatím nedošlo. Jediné, na čem se strany dohodly, je volba Bohuslava Svobody primátorem. Na podpoře a volbě menšinové rady se zatím neshodli. Spolu a ANO mají v 65členném zastupitelstvu těsnou většinu 33 zastupitelů.

Vzhledem k tomu, že Piráti i Praha sobě už menšinovou variantu podpořit odmítli a ani klub STAN není nakloněný spolupráci s ANO, získávají na váze případné hlasy tří zastupitelů koalice SPD, Trikolora, Hnutí PES a nezávislí společně pro Prahu.

Peníze pro Prahu

Zastupitelé také projednají návrh rozpočtu na rok 2023. Praha by mohla hospodařit s příjmy 99,65 miliardy korun a výdaji 104,88 miliardy. Oproti letošku mají být vyšší příjmy i výdaje, které ovlivní růst cen energií či mezd. Příjmy ovlivní inflace.

Rozdíl příjmů a výdajů vyrovnají mimo jiné peníze od státu. Na investice je vyčleněno asi 20,2 miliardy korun. To, kam peníze půjdou, rozhodne až nové vedení města.