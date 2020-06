Zavedení možnosti eutanazie v Česku je opět ve hře. Zatím se trestá jako vražda

Praha Zavedení možnosti asistované smrti v Česku je opět ve hře. Poslanecký návrh zákona o eutanazii podali autoři v čele s Věrou Adámkovou (ANO) a Lukášem Bartoněm (Piráti) do Sněmovny, informovali Piráti v úterní tiskové zprávě.

Předloha by také měla přispět k rozvoji paliativní péče o umírající, která se věnuje mírnění bolesti, ale i psychologické práci s rodinou i umírajícím.



V Česku se nyní eutanazie trestá jako vražda. Ve většině zemí je eutanazie nezákonná. Jako první ji legalizovalo v roce 2002 Nizozemsko. Proti opětovné snaze uzákonit v Česku usmrcení pacienta lékařem už se zvedla i kritika, jednotný názor nemají ani lékaři. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček už loni v prosinci uvedl, že prezident Miloš Zeman by zákon o eutanazii nikdy nepodepsal.



Předloha dává zákonný rámec pro možnost asistované smrti pacientů, kteří se nechtějí vydat cestou paliativní péče, jsou zletilí a svéprávní, jejich žádost je učiněna dobrovolně a bez nátlaku, jsou nevyléčitelně nemocní v důsledku úrazu nebo nemoci a tato situace je podle současných poznatků vědy neodvratitelná, popsal Bartoň. Pacient by měl možnost až do poslední chvíle svou žádost odvolat. Zapojení lékařů by bylo výhradně dobrovolné.

Pirátský poslanec zdůraznil, že návrh obsahuje opatření k co nejmenšímu riziku zneužití eutanazie. Pacient by podával předběžnou a následně kvalifikovanou žádost, lékař by musel jeho stav konzultovat nejméně s jedním dalším odborným lékařem. V některých případech by bylo nutné i stanovisko psychiatra nebo psychologa ve zdravotnictví. V případě jakékoli pochybnosti by záležitost musela zhodnotit etická komise.

Předlohu nejprve posoudí vláda. Rozhodnou o ní zákonodárci. Není však jisté, zda Sněmovna stihne návrh projednat do konce volebního období.

Poslední podobný návrh vláda ČSSD, ANO a KDU-ČSL odmítla v roce 2016. Předloha počítala s tím, že možnost eutanazie by měli mít lidé jen v beznadějném stavu, žádost by posuzovala komise.