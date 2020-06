Brazílie překročila hranici 50 tisíc úmrtí na nemoc covid-19, Chile má více nakažených než Itálie

Brasília Počet zemřelých s nemocí covid-19 v Brazílii překročil v neděli 50 000, když se zvýšil o 641 úmrtí. Nakažených koronavirem se v této největší latinskoamerické zemi potvrdilo už 1,085 milionu, informovalo o tom v noci na pondělí ministerstvo zdravotnictví na svých internetových stránkách. V Chile pak přibylo za poslední den 5607 nakažených, stalo se tak osmou nejhůře postiženou zemí a nově předstihlo Itálii.

Za poslední den se potvrdilo dalších 17 459 nakažených, o den dříve to bylo téměř 35 000 nově potvrzených případů.

Počet úmrtí s covidem-19 dosáhl v neděli v Brazílii 50 617, což je druhý nejvyšší počet ve světovém srovnání po Spojených státech. Ty evidují podle americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) od začátku pandemie na 120 000 úmrtí s covidem-19.



Brazílie, která má asi 210 milionů obyvatel, je ve světě druhá i v počtu dosud potvrzených případů nákazy koronavirem SARS-CoV-2. Tento virus, který se poprvé objevil loni koncem roku v Číně, se v Brazílii prokázal už u 1 085 038 lidí. Reálné počty jsou ale podle expertů mnohem vyšší, protože tato největší země Latinské Ameriky provádí relativně málo testů.

Ve světě se podle JHU dosud potvrdilo téměř 8,9 milionu případů nákazy koronavirem SARS-CoV-2, z toho zhruba polovina se už uzdravila, ale na 466 000 lidí zemřelo. V neděli Světová zdravotnická organizace (WHO) oznámila, že za předchozí den přibylo ve světě rekordních 183 000 potvrzených případů nákazy.

Chile překonalo v počtu nakažených Itálii

V Chile přibylo za poslední den 5607 nakažených koronavirem SARS-CoV-2, čímž se celkový počet nakažených evidovaných dosud v této zemi zvýšil na 242 355. Tento jihoamerický stát s 19 miliony obyvatel se tak stal osmou nejhůře postiženou zemí, když nově předstihl Itálii. Informovala o tom v pondělí agentura EFE. Aktuálně je v Chile 37 307 nakažených koronavirem.

Chile je třetí nejhůře postiženou zemí v Latinské Americe co do počtu odhalených případů nákazy koronavirem po Brazílii (1,08 milionu) a Peru (na 255 000), které stejně jako Chile provádí ale relativně mnohem více testů než většina zemí regionu, včetně Brazílie.

Celá Latinská Amerika zaregistrovala od začátku pandemie už přes dva miliony nakažených koronavirem (2,04 milionu), z toho 1,13 milionu nemocných se už uzdravilo a na 95 000 zemřelo.

Chilský ministr zdravotnictví Enrique Paris v neděli také oznámil, že v zemi za den zemřelo dalších 184 pacientů s covidem-19. Celkem tak Chile eviduje 7548 takových úmrtí, z toho 4479 s potvrzeným testem PCR. Místní úřady dříve uváděly pouze úmrtí s potvrzeným testem na koronavirus, před několika dny do celkového počtu začaly zařazovat i pacienty, u nichž nebyl virus potvrzen laboratorními testy, ale bylo u nich podezření na covid-19.

Kvůli rozpornému informování o statistikách a kritice ze strany opozice za nedostatečná opatření proti šíření koronaviru odstoupil tento měsíc chilský ministr zdravotnictví Jaime Maňalich. Demisi podal krátce poté, co místní média zjistila, že ministerstvo ve zprávě Světové zdravotnické organizaci (WHO) uvedlo zhruba dvojnásobný počet úmrtí s covidem-19, než sdělilo doma novinářům. WHO dostala údaj i s těmi případy, u nichž bylo jen podezření na koronavirus.

Také počet nakažených potvrzených od prvního odhaleného případu v Chile začátkem března se minulý týden skokově zvýšil, když ministerstvo zdravotnictví připočetlo 31 412 zpětně „odhalených“ případů. Šlo o případy nákazy, které nebyly započteny do celkového údaje mimo jiné kvůli zpožděným údajům z regionů, vysvětlilo minulý týden ministerstvo.

Chilská vláda vyhlásila 19. března v zemi „stav katastrofy“, který před týdnem prodloužila o 90 dnů. Díky tomu může vláda mimo jiné omezit volný pohyb osob. Ten ale od začátku pandemie omezuje jen v určitých regionech podle epidemické situace, která je nejhorší v metropoli Santiagu de Chile. V tomto šestimilionovém městě platí omezení už mnoho týdnů, zprvu se týkalo jen částí, posléze bylo rozšířeno na celou metropolitní oblast.

V neděli vláda oznámila omezení volného pohybu pro další tři města na severu země - Antofagasta, Tocopilla a Mejillones. Omezení platí i v dalších obcích na severu země či v několika městech v regionu Valparaíso, včetně jeho stejnojmenné metropole.