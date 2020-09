Slavnosti Zažít město jinak se navzdory pandemii uskuteční. Nejvytíženější místa ale organizátoři zrušili

Praha I přes alarmující čísla nově nakažených koronavirem se organizátoři sousedských slavností Zažít město jinak rozhodli festival nerušit. Jeho 15. ročník se tento víkend v Praze uskuteční, ale za zpřísněných hygienických podmínek a bez nejvytíženějších lokalit. Návštěvníci by si podle doporučení měli často dezinfikovat ruce, dodržovat bezpečné rozestupy a roušky by neměli sundávat ani venku.

„Slavnosti i letos proběhnou, ale za velmi zpřísněných hygienických pravidel,“ potvrdil serveru Lidovky.cz koordinátor festivalu Martin Šotola.



„V podstatě se držíme pravidla 3R, tedy neustále si mýt nebo desinfikovat ruce, nosit roušky a dodržovat dostatečné rozestupy, pokud to bude samozřejmě možné,“ uvedl Šotola. Podle něj organizátoři vychází z doporučení hygieny a jednotlivých městských částí a magistrátu, se kterými vše konzultovali.

Mimo to na webových stránkách festivalu uvádí deset bodů, které při důsledném dodržování rizika přenosu koronaviru výrazně minimalizují. Upozorňují v nich nejen na desinfekci rukou, výměnu roušek nebo rozestupy. Na festival by podle organizátorů měli dorazit jen ti jedinci, kteří jsou opravdu zdraví a doporučují, aby si všichni účastníci stáhli do svých telefonů mobilní aplikaci e-Rouška. Navíc mají být ve všech lokalitách rozvěšené infografiky, které budou na dodržování pravidel návštěvníky neustále upozorňovat.

Přes 90 procent lokalit pouličního festivalu se sice nachází pod širým nebem, přesto by však návštěvníci měli nasadit roušky i venku, zejména pak v těch lokalitách, kde se bude nacházet větší množství lidí.

„Někde může být třeba hudební vystoupení nebo divadlo a je tedy možné, že lidé budou několik desítek minut blíže u sebe. I když je drtivá většina lokalit pod širým nebem, doporučujeme návštěvníkům i organizátorům jednotlivých akcí mít roušky nasazené neustále, aby se rizika co nejvíce snížila,“ dodal Šotola.

A právě i kvůli obavám ze zvýšeného rizika nákazy se letos na některých místech pouliční slavnosti konat nebudou, podle Šotoly hlavně na těch, které jsou každý rok návštěvnicky nejvíce oblíbené: „Zrušili jsme lokality, o kterých dopředu víme, že by se v nich hygienická opatření nepodařilo dodržet. Po domluvě s jednotlivými organizátory jsme se rozhodli, že letos se neotevřou například lokality v Americké nebo Krymské ulici, které tradičně bývají jedny z nejnavštěvovanějších.“

Stále se však v Praze nachází přes 80 menších lokalit, na kterých se riziko přenosu příliš nepředpokládá. Jde především o pouliční místa, na kterých se sousedé běžně stýkají, takže organizátoři nepředpokládají, že by na nich mohlo dojít například ke komunitnímu přenosu onemocnění.

Festival Zažít město jinak se koná od roku 2006 a jeho hlavní myšlenkou je sbližování sousedů a oživování veřejných prostor měst napříč celou republikou. Auta zaparkovaná v ulicích každoročně nahradí vystoupení, koncerty, divadla nebo dílny. V minulém roce se festival konal ve 31 městech po celém Česku, v hlavním městě se dokonce odehrával na 85 lokalitách.