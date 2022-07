Zdanit a následně dotovat energetické firmy je druhá nejblbější myšlenka na světě, říká ekonom Bartoň

Lidovky.cz: Momentálně vláda řeší tři problémy: vysoké ceny energií, vysokou inflaci a nepříznivý stav veřejných financí. Co s tím?

Je to tak, přičemž první dva problémy spolu souvisí a ten třetí je tak nějak „věčný“. Navíc jste je vyjmenoval v rostoucím pořadí, nakolik za ně vláda může. Za energii minimálně, za veřejné finance plně.

Lidovky.cz: Vlády jsou ale přeci spoluodpovědné za energetickou politiku státu…

Možná, ale v tomto smyslu by to znamenalo, že vláda může vždycky za všechno, protože v ekonomice je všechno provázané. Ale ceny energií rostou výrazně již od loňského jara, celosvětově, a tedy již dávno před ukrajinskou válkou. To jen my coby domácnosti jsme před tím růstem byli uměle chráněni tím, že jsme měli většinou fixní tarify, takže mnohé z nás energetické společnosti tak trochu dotovaly. Ale třeba průmysl a služby se s obřím nárůstem cen energií potýkají již více než rok. A postupně tak vyšší ceny energie zhmotněné do všeho probublávají až k cenovkám na pultech.