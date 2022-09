Zdena z legendární reportáže „bába pod kořenem“ kandiduje v Praze za ODS

Novotná v Petrovicích kandiduje z devátého místa. „V obci jsem ODSku zakládala. Už je to skoro třicet let. Jde mi o to, aby se tady lidé cítili dobře, aby se tu něco dělo. Musíme si pomáhat. Starší musejí předávat vědomosti mladším. Nikdo učený z nebe nespadl,“ vysvětlila v rozhovoru, který vznikal v její kuchyni. Kandiduje už poněkolikáté a v minulosti byla i v zastupitelstvu obce.

Od reportáže, která ji proslavila, uplynulo v létě už deset let. Zdena se tehdy v Řídelově na Jihlavsku během dovolené s přáteli vydala sama na procházku, která se údajně změnila v boj o holý život. Během ní totiž spadla a celé její tělo zůstalo zaklíněné pod kořenem stromu. Žena tak zůstala uvězněná asi 50 metrů od přátel. Kvůli leknutí ale ztratila řeč a nemohla si přivolat pomoc.

Reportáž „Bába pod kořenem“se okamžitě po odvysílání stala virální. Jen na Youtube ji k dnešnímu dni vidělo přes 1,1 milionu lidí. Jak však Zdena přiznala pro MF DNES, na její natáčení nevzpomíná příliš v dobrém. „Reportér z televize to vylíčil tak, že jsme prý všichni byli ožralí. To není vůbec pravda. Že někomu spadne buřtík, když si ho opéká, do ohně, to se může stát každému,“ vysvětlovala Zdena.

„Přemluvili mě, ať vlezu pod kořen znovu“

Spousta lidí si podle ní také chybně myslí, že televizi na místo zavolala ona. Byl to však jeden z jejích známých. „Ten blbeček si to samozřejmě trochu přibarvil. Pak za námi přijel a říkal, že za ním jede TV Nova i Prima. Tak jsem ho vyhnala klackem. Oni ale fakt přijeli,“ vyprávěla.

V reportáži pak pro kamery znova vlezla pod kořen, kde byla celou noc uvězněna. „Reportéři čekali a čekali a nakonec mě kolegové přemluvili. Tak jsem se tam nasoukala, ale museli mě pak vytahovat dva. Taky mi slíbili, že určité věci tam nebudou,“ pokračovala Novotná.

Zdena Novotná, kterou proslavila reportáž „bába pod kořenem“, kandiduje v letošních volbách v pražských Petrovicích za ODS na 9. místě. (20. září 2022)

I když je to už deset let, lidé ji prý na ulici stále poznávají. Většinou chtějí společnou fotku nebo podpis. „Přijdeme s manželem do obchodu, stojíme ve frontě u kasy a přijde mladík: ,Nejste náhodou bába pod kořenem?´ Někdy se tomu zasmějete, někdy vás to otráví,“ líčila.

Na reportáž její rodina vzpomíná dodnes. Jedna z jejích příbuzných po ní dokonce pojmenovala svou hospodu. „Jmenuje se to tam U báby pod kořenem. Je to v Braníku,“ doplnila Zdena. Na deset let starou událost vzpomínají i kamarádi, kteří tehdy byli v Řídelově s ní. „Nedávno měli sraz, kde jsem nebyla. Říkali, že se jejich děti ptaly, kde je teta. Všichni ze školy chtějí podpisy,“ doplnila.

Na událost, která ji před deseti lety do jisté míry změnila život, si Zdena uchovala hmotnou vzpomínku. „Stále mám schované věci, ve kterých jsem tu noc byla,“ přiznala.

„Nabourala jsem auto prezidenta Havla“

Novotná se MF DNES pochlubila také s další historkou ze své minulosti. V 90. letech prý nabourala auto prezidenta Václava Havla. „Pracovala jsem tehdy jako řidička pro Červený kříž. Přiletěl šéf ze Švýcarska a byl na audienci u prezidenta na Pražském hradě,“ začala.

„Když audience skončila, tak jsme sjížděli Nerudovou ulicí dolů a proti nám se vyřítilo auto, které vezli zcela nové panu prezidentu Havlovi. Pršelo, on jel zběsile nahoru a já nemohla dělat nic jiného, než strhnout volant. Pak jsme nabourali. Bylo to hnědé BMW. Poznávací značku říkat nebudu, i když si ji dodnes pamatuju,“ zavzpomínala Zdena.

Zdena Novotná, kterou proslavila reportáž „bába pod kořenem“, kandiduje v letošních volbách v pražských Petrovicích za ODS na 9. místě. Na fotografii je druhá zprava. (20. září 2022)

Původní reportáž TV Nova se stala naprostou legendou. Hlášky z ní téměř zlidověly. Během let vzniklo několik hudebních skladeb parodující tuto reportáž, MMA zápasník Viktor Pešta pojmenoval jednu ze svých bojových technik „bába pod kořenem“ a nápisy „Paní Zdena je kořenovým vězněm“ se dostaly i na trička a tašky.