Praha podporuje Izrael, Paříž a Berlín Palestince, naznačuje senátor za STAN

„Rozdíl je zřejmý,“ napsal senátor ve svém příspěvku. Jedna z mála pozitivních reakcí byla od předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Dany Drábové, která se demonstrace na podporu Izraele i osobně zúčastnila. „A je to tak správně,“ komentovala.

Jiní přispěvatelé již nemají takové pochopení a upozorňují, že Hraba nebere v úvahu demonstrace na podporu Izraele, které se děly jak v Paříži, tak v Berlíně. A zároveň pominulo to, že v Praze se souběžně konala propalestinská akce.

Právě na pražském Václavském náměstí se ve středu konala demonstrace kritizující odvetné kroky Izraele v Pásmu Gazy po útocích ozbrojenců z radikálního hnutí Hamás. Hlídaly ji desítky policistů, kteří ji s předstihem vyhodnotili jako rizikovou. Účastníků akce bylo nakonec okolo dvou stovek.

Proizraelská manifestace se konala souběžně na pražském Staroměstském náměstí. Akce se zúčastnil i premiér Petr Fiala.

Další uživatelé sítě X (dříve Twitter) pod Hrabovým příspěvkem také prohlašují, že se z jeho strany jedná o dezinformaci a jeho výrok spojují s kritikou Západu a velebením Východu.

„Vždyť je to totální dezinformace. V každém z těchhle měst jsou demonstrace za obě strany a klidně by ta koláž šla sestavit úplně naopak,“ píše jeden z uživatelů pod Hrabův příspěvek. „Stačilo by, kdybyste ve stejný čas v Praze vyfotil Václavák,“ pokračoval v kritice další komentující.

Hrabova koláž také připomněla, že podobných interpretací se rádi dopouštějí také politici SPD.

SPD „porovnává“ situaci v evropských metropolích.

Jak to je v jiných metropolích

Například počátkem října se konalo několik shromáždění na podporu Izraele v několika městech Francii. Podle tamější policie se manifestace v Paříži zúčastnilo na 16 tisíc lidí. Také v Berlíně u Braniborské brány se ukázali podporovatelé Izraele.

V Londýně přišlo zhruba dva tisíce lidí na setkání za mrtvé při útoku palestinského hnutí Hamás, které zorganizovala židovská komunita. Pozdější bohoslužby se zúčastnil i premiér Rishi Sunak, který podpořil Izrael a kritizoval lidi, kteří hájí hnutí Hamás, píše server BBC News.

V západních metropolích jsou nicméně početnější propalestinská shromáždění, účastníků jsou i desítky tisíc. To lze vysvětlit tím, že tam žijí početné arabské a muslimské komunity.