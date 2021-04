Zelení ukončili vyjednávání s ČSSD o předvolební spolupráci. Hamáčka mrzí vzkazy přes média

Praha Strana zelených ukončila vyjednávání s ČSSD o předvolební spolupráci. V pondělí to oznámil spolupředseda Zelených Michal Berg. Sjezd sociálních demokratů a další kroky po něm nedávají Zeleným naději, že by bylo možné naplnit základní požadavek spolupráce, kterým je zásadní změna politické kultury v Česku. Další kroky oznámí Zelení ve středu před polednem na tiskové konferenci. O ukončení předvolební spolupráce v pondělí Zelení informovali předsedu ČSSD Jana Hamáčka. O spolupráci strany vyjednávaly od ledna. Hamáček novinářům řekl, že se Zelenými o konci jednání osobně nemluvil a vzkazy přes média ho mrzí.

„Sjezd sociální demokracie a další kroky po něm nám nedávají naději, že by bylo možné naplnit základní požadavek spolupráce, který stanovil náš sjezd (v lednu). Tedy aby takový projekt přispěl k zásadní změně politické kultury v Česku a k ukončení oligarchického srůstání politické a ekonomické moci a autoritářského stylu vládnutí zemi, a to včetně odmítnutí spolupráce s Andrejem Babišem a hnutím ANO,“ uvedla spolupředsedkyně Zelených Magdalena Davis.

Berg byl v pátek hostem na on-line sjezdu sociálních demokratů. K plánované spolupráci uvedl, že země, kde zelení a sociální demokraté spolupracují, představují ideál. Podle Berga, jehož strana má dosud zástupce pouze v horní parlamentní komoře, není možné tříštit síly. Za hlavní témata pokládali Zelení dopady klimatické změny, které nemají nést nejzranitelnější, dále bydlení a změny vyplývající z globalizace.

Hamáček před svým znovuzvolením do předsednického křesla ČSSD v kandidátské řeči na sjezdu řekl, že strana musí prosazovat smysluplnou a šetrnou zelenou politiku. Odmítl ale zelený aktivismus vedoucí k nesmyslným zákazům. Spolupráci se Zelenými jednotlivým regionům nechtěl vnucovat.

Novinářům v pondělí řekl, že ho mrzí, že si strany takové věci vzkazují přes média. „Žádné osobní jednání neproběhlo,“ uvedl. Pokud se Zelení rozhodli jinak, ČSSD musí udělat to, co Hamáček navrhoval v kandidátské řeči na sjezdu, podotkl. „Neuzavírám se vstupu nezávislých osobností a osob spojených s ekologií na kandidátky sociální demokracie. Do voleb půjdeme jako sebevědomá sociální demokracie pod naší značkou,“ uvedl.

Strana zelených má ve volebních modelech podporu zhruba mezi jedním a dvěma procenty. Ve sněmovních volbách v říjnu 2017 získali Zelení 1,46 procenta hlasů, nedosáhli tak ani na státní příspěvek. Spolupředsedy Davis a Berga si Zelení do čela strany zvolili loni v lednu.

ČSSD je součástí koaliční vlády Andreje Babiše (ANO), v posledních několika letech prochází výraznou krizí. Úbytek voličů citelně poznala již ve volbách do Poslanecké sněmovny v říjnu 2017, ve kterých skončila až šestá a získala pouhých 15 mandátů. Od roku 2019 preference strany klesají i pod pět procent a výrazně jí ubývá i členů. ČSSD také utrpěla debakly ve volbách do Senátu, do krajských zastupitelstev i do Evropského parlamentu. Hamáček na posledním sjezdu delegátům slíbil, že stranu ve Sněmovně udrží. Volby se konají letos v říjnu.