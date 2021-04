Na vakcíny stále čeká přes 300 tisíc seniorů. Registrovali se na očkování u praktiků, někteří se jej už nedožili

PRAHA V „digitálních“ frontách u praktických lékařů čeká na očkování v tuto chvíli přibližně 60 tisíc pacientů nad 80 let a 250 tisíc seniorů nad 70 let. Potvrzují to dokumenty z druhé poloviny března, jež má server Lidovky.cz k dispozici.

Jedním z nich je záznam z jednání ministerstva zdravotnictví, sdružení praktiků a krajských koordinátorů očkování. Kvůli nedostatečným dodávkám vakcín, především AstraZeneca, musí objednaní senioři čekat i několik týdnů. Zatímco tedy na seznamech praktiků stále figuruje mnoho lidí nad 80 a 70 let, ve středu se má oficiálně spustit centrální registrace pro občany nad 65 let.



Praktici po dohodě s resortem zdravotnictví oslovili velkou část seniorů, kteří se nezaregistrovali do systému a nepřihlásili se do očkovacích center. Jde o jejich pacienty, kteří chtějí injekci od svého doktora, jemuž důvěřují.

Kvůli komplikacím s dodávkami a distribucí vakcín, kterou velká část praktiků považuje za nespravedlivou, nemají teď lidem ze seznamu co nabídnout. „Denně nás bombardují pacienti telefonáty, píšou e-maily zoufalým způsobem, že chtějí být očkováni,“ popsala serveru Lidovky.cz situaci ve své pražské ordinaci praktická lékařka, která nechtěla být jmenována, ale redakce její identitu zná.

Kvůli nedostatku vakcín musí vybírat, komu dá přednost. První oficiální dodávku její ordinace dostala minulý čtvrtek, kdy místo ampulí pro 450 lidí, kteří na očkování měli nárok, dostala dávku jen pro padesát z nich.

Podle zkušeností praktiků, kterých je do očkování zapojeno 3610, senioři preferují injekci u nich, protože se cítí v jejich ordinacích v bezpečí. Tamní prostředí dobře znají a vědí, co mohou očekávat. Rodina sice starší pacienty může zapsat do systému, tedy do očkovacích center, a zajistí dopravu, ale mentálně mohou mít brzdu. „Pro nás pacient není anonymní. Pro mě to není jedno jméno s věkem,“ říká praktická lékařka.

Výhodou podle doktorů je také to, že vědí, jaké mají jejich pacienti potíže a předepsané léky, co jim mohou nabídnout a jak pomoci. „V neděli ráno mi telefonovala zoufalá pacientka, že ji nechtějí očkovat, protože brala anopyrin, lék podávající se všem lidem, kteří jsou po mozkové příhodě nebo po infarktu,“ vzpomíná praktická lékařka, jež do centra následně telefonovala, aby vysvětlila, že není důvod pacientku neočkovat.

Doočkování starší populace by podle Ivo Procházky, krajského koordinátora praktických lékařů Jihomoravského kraje, mělo být stále prioritou, což by usnadnilo, kdyby veškerou dostupnou vakcínu Moderna a AstraZeneca, v případě potřeby i část dávek Pfizer/BioNTech, dostali do ordinací praktici. ,,Do doby všeobecného dostatku vakcíny bych doporučil soustředit pozornost na odloučené a venkovské regiony, distribuovat vakcínu cíleně do těchto oblastí a dodávky se zapojením krajských koordinátorů pro praktické lékaře individualizovat podle konkrétních potřeb,“ řekl serveru Lidovky.cz Procházka.

Podle praktiků stávající praxe plodí situaci, kdy kraje sice mají očkovací látky, ale v centrálním rezervačním systému už nezaznamenávají zájem seniorů, zatímco praktici mají lidi nad 80 let v pořadníku, ale chybí jim očkovací látky. Napětí zhoršují i zprávy, že část dávek AstraZeneky ležela donedávna ve skladech – ministerstvo zdravotnictví to zdůvodnilo šetřením zásob na podání druhých dávek, ale s pochopením se nesetkalo. Ostatně už také schválilo delší interval mezi dávkami, aby se dostalo na víc lidí.

Na vině je zpoždění dodávek AstraZeneky

„Tento měsíc je dávek málo, ale to, jak pomalu se rozbíhalo očkování od konce ledna, je záležitost hejtmanů, kteří řekli, že praktikům nic nedají,“ domnívá se pražská lékařka, která byla od začátku zapojení praktiků do očkovaní připravená si zajistit sama vyzvednutí vakcín. ,,Vše jde, pokud si to organizujeme sami, pokud ale o tom rozhoduje někdo jiný, kdo má jiné zájmy než primárně zdraví pacientů, tak to je špatně. A je to pro ně kšeft,“ míní.

Martin Kuba (ODS), hejtman Jihočeského kraje a předseda Asociace krajů, se nedomnívá, že by některé kraje preferovaly očkovací centra. Naprostá většina z nich podle něj dává všechny dávky vakcíny AstraZeneca, které byly určené praktikům, do ordinací. „Snažíme se dávky dělit, aby se dostaly co nejvíce praktikům, proto je i vozíme do okresních lékáren,“ vysvětluje pro LN Kuba. Dodává, že smlouva ministerstva a praktiků zněla tak, že jim budou vakcíny zavážet jen tehdy, když budou mít alespoň sto zájemců.

Upozornil, že před centry stojí stejná fronta zájemců o očkování, kteří nejsou mladší či méně nemocní, jako u praktických lékařů. „Argument praktických lékařů příliš nechápu, jako hejtman nemůžu rozlišovat, jestli jsou někteří moji pacienti, či nejsou. Jsou to všechno Jihočeši a my musíme zajistit, aby se naočkovali co nejdříve, v této chvíli proto volíme variantu nejrychlejší, a tou je Pfizer,“ uvedl Kuba, který za kulhajícím zapojením ordinací vidí celkově nízké dodávky AstraZeneky.

Někdo se už vakcíny nedožil

Zádrhelem je podle praktiků i podoba komunikace od veřejných autorit, vláda vyhlásí, že vakcína bude, že se zapojí lékaři, že se mohou registrovat další skupiny, ale realita je složitější a pomalejší, což pacienty mate. Dosluhující hlavní koordinátorka očkování Kateřina Baťhová například nedávno řekla, že praktici v Praze již vakcíny mají, ale ze čtyř stovek praxí nějakými dávkami disponovala necelá čtvrtina, zbytek neměl ani ampuli.

Doktoři, kteří na začátku procesu zadali do systému své pacienty s nárokem na očkování, neměli často ani po pěti až šesti týdnech žádnou informaci o tom, kdy dostanou vakcínu. Museli proto část lidí posílat do očkovacích center, aby na ně přišla řada, třebaže to někteří pacienti nesli nelibě. V dalších případech se časová prodleva natáhla natolik, že se lidé už termínu nedočkali. „Mně zůstává rozum stát, že v mezidobí kvůli špatné distribuci vakcín umírají lidé,“ postěžovala si lékařka na systém očkování.