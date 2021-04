Očkování v zájmu státu: pořadník bobtná, výjimku dostalo 42 lidí. Kdo všechno měl přednost?

PRAHA Za minulého režimu byly symbolem luxusu tuzexové prodejny. Jenom tam měli opravdové džíny, na které se stály dlouhé fronty. V době covidu se takovým luxusem staly nedostatkové vakcíny: nárok určuje předepsaný pořadník - podle věku, podle chorob. Na ministerstvo zdravotnictví, které má právo udělit výjimku, ale již prší žádosti o upřednostnění. Většina je jich neformálních, různé cechy žádají, aby se už dostalo na jejich povolání. A pak jsou tu ty oficiální. Díky nim dostalo přednostní očkování zatím 42 lidí.

Lidovky.cz získaly údaje o udělených výjimkách na základě žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím, takzvané sto šestky; jinak je resort vydat nechtěl ani anonymizovaně. „Ke dni 27. března (datum podání žádosti o informaci, pozn. red.) evidujeme tři oficiální žádosti. Dále evidujeme desítky žádostí z řad veřejnosti, podnikatelských a zájmových subjektů,“ sdělila Daniela Kobilková z odboru kanceláře ministra.

První žádost si podala Vojenská kancelář prezidenta republiky se zdůvodněním, aby protekci proti covidu nabyli členové ochrany Miloše Zemana. Hlava státu už je rovněž očkovaná, má na to věk i zdravotní indispozice. Ministerstvo vyhovělo, pod jehlu šlo 24 lidí z hradní vojenské kanceláře. Mimochodem i Zeman dostal, coby ústavní činitel, dávku mimo pořadník. V době, kdy ji obdržel, na jeho věkovou skupinu ještě řada nepřišla. To se ale odehrálo bez oficiální žádosti, protože to stejně jako u vakcín pro premiéra Andreje Babiše (ANO) a exministra zdravotnictví Jana Blatného bylo před zavedením pořadníků a z propagačních důvodů.



Dalších 18 lidí dostalo oficiální výjimku, o niž zažádal ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO), aby mohl bezpečně vyrazit i s doprovodem na misi do Afriky, tak to aspoň vysvětlil. A uspěl, třebaže ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) posléze uvedl, že ho práce i v časech covidu zavádí do různých koutů světa, a jezdí tam bez přednostního očkování, s testem. Hovořilo se o tom, že vakcínu před odletem do Mali dostal Metnar a jeho ochranka, resort mluvil „o nezbytném počtu“ osob. Nyní je jasné, že jich byly skoro dvě desítky.

Třetí žádost, ministerstvem neupřesněnou, rezort teprve projednává a zjišťuje, o kolik jde v jejím rámci dohromady lidí. „Třetí je v řešení a bude vyhověno,“ uvedla Kobilková. Dodala jen, že mezi argumenty, které ministerstvo akceptuje, když rozhoduje o výjimkách, jsou státní zájem a reprezentace České republiky.

V minulých měsících, protože vakcín je o dost méně než zájemců, vyvolávaly pobouření zprávy o lidech, kteří se domohli očkování díky postavení nebo známosti, aniž by na nich byla řada – šlo třeba o aféru kolem Státního zdravotního ústavu, kde se dávky podávaly i zaměstnancům bez přístupu k testovaným covidovým vzorkům. Podobné příběhy nabourávají důvěru veřejnosti v otevřený a spravedlivý proces vakcinace, pročež se ministerstvo zdravotnictví zavazovalo k transparentní komunikaci.

Sdělit informace o udělených výjimkách se ale vzpíralo, mlčení odpomohla až zmíněná stošestka. „S ohledem na ochranu osobních údajů není možné sdělovat bližší informace o udělených výjimkách. Udělování výjimek je součástí správního řízení, které je neveřejné,“ uvedla na dotaz mluvčí resortu Barbora Peterová.

Důvody, proč ministerstvo nechtělo uvést, kolik výjimek a proč rozdalo, jsou liché, jak uvádějí odborníci a členové Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí.

„Výsledky správních řízení jsou veřejná a údaje mají být zveřejněny. Ochrana osobních údajů není důvodem odmítnutí a jde o úřední svévoli. Je to jeden z dalších důkazů toho, že česká veřejná správa vůbec nechápe, že je zde od toho, aby lidem pomáhala a sloužila jim a nejde o mocenský pašalík, ve kterém si mohou dělat, co chtějí. Právě kvůli tomuto chování je taková tragédie, jakým způsobem bojujeme s COVID pandemií - netransparentnost, neschopnost, neochota dělat věci ve prospěch občanů,“ řekl pro Lidovky.cz Pavel Franc z advokátní kanceláře Frank Bold, který je členem uvedené vládní rady.



Žadatelé o výjimku jsou představitelé veřejné moci, důvody k udělení souvisí s výkonem státní agendy, takže aplikace přísných parametrů ochrany osobních údajů není zcela na místě. Zvláště když Lidovky.cz žádaly o údaje v anonymizované podobě. „Z popisu případu, co uvádíte, se zdá, že odmítnutí poskytnout tyto informace by se vůbec nemuselo odůvodňovat ochranou osobních údajů podle GDPR. Ale náš Úřad zkrátka nezná informační politiku ministerstva zdravotnictví, ani všechny právní základy těchto informací, abychom mohli na první dobrou odhadnout, proč činí tak, jak činí,“ sdělil pro Lidovky.cz Vojtěch Marcín z tiskového oddělení Úřadu pro ochranu osobních údajů. Z jeho slov plyne, že ministerstvo odmítalo, aniž by se poradilo s institucí, která má dohled nad bezpečím citlivých informací v agendě.