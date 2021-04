Věř, nevěř… Černá sanitka útočí. S očkováním se rojí spekulace, šíří je lidé bez vzdělání

S masivním očkováním se logicky vyrojila řada spekulací. Lidé bez odborného vzdělání mají problém poznat, co je pravda a co nikoliv. Šíří se i nejrůznější konspirační teorie. Jejich kalibr je opravdu těžký.

Dezinformací číslo jedna je ta tvrdící, že vakcína na principu mRNA totálně přetvoří lidskou DNA. Je navíc podpořena konstatováním, že nikdo neví, co dlouhodobě vakcinace způsobí… Ano, to se skutečně netuší. „Vakcíny mRNA neobsahují DNA,“ vysvětluje viroložka MUDr. Ruth Tachezy, vedoucí NRL pro papilomaviry a polyomaviry v Ústavu hematologie a krevní transfuze.



Ženskou populaci zděsila zvěst, že očkování způsobuje neplodnost. Příčina? Má tkvět v tom, že struktura RNA koronaviru – jeho protein – je výrazně podobný tomu na děložní sliznici, tudíž ten děložní může vakcína zničit.



„Pravda je, že očkování zničí pouze protein koronaviru a nezasáhne do proteinu děložní sliznice, která má jiné složení. Tedy nezpůsobí neplodnost,“ uvedla dezinformaci na pravou míru MUDr. Hana Roháčová, primářka Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí z Nemocnice Na Bulovce v Praze. Podobných příkladů je víc.

Na každém šprochu…

„Doba je přecitlivělá. Virologové, sérologové, epidemiologové… ale i biochemici a další specialisté vyjadřující se na veřejnosti odborně k vakcínám proti covidu-19, k medikaci a podobně musí dát mimořádný pozor na obsah svých sdělení. Aby byl laikům srozumitelný a jasný,“ varuje sociolog Petr Freiman.

Lidé jsou podezíraví, obávají se o své svobody, bojí se, že jsou předmětem manipulace, pokusnými králíky, cestou k zisku… „Není divu, mnozí politikové i byznysmeni je v tom utvrzují záměrnými populistickými řečmi, někteří žel i svými činy… Málokdo je čitelný,“ zmiňuje sociolog.

Objevily se případy – nejsou to fámy – kdy zaměstnavatel sdělil zaměstnanci, že jeho setrvání ve firmě je podmíněno vakcinací. Právníci to považují za „zkrat“, který by rozcupovali. Celoplošné očkování není, ani dle epidemiologů nebude, zásadním řešením současného stavu.

Vakcíny užívané v ČR

Navíc je očkování na bázi dobrovolnosti. Vakcinace by se neměla podobnými tlaky devalvovat a stát se a priori strašákem a její odmítání až zásadním projevem vzdoru…

Na druhé straně dnes Evropská komise řeší dočasný „covidový pas“, který má očkovaným zjednodušit v éře „ohrožení“ cestování přes hranice. Též šéfové světových aerolinek mají vizi, že cestující na mezinárodních linkách budou muset doložit dokument o vakcinaci proti covidu-19.

„Pro občana bez medicinského vzdělání, který nemá o medicíně ani povědomí, je složité se orientovat v datech, číslech i zprávách. Těžko dešifruje i odborníka, který je lapen farmaceutickou firmou či je loajální k určitému politickému uskupení, zde by měla zafungovat seriózní média,“ míní sociolog.

Covid-19 je podvod

Videa a texty tvrdící, že onemocnění covid-19 je podvod a neexistuje, že epidemii rozplánovala do roku 2025 Světová banka, že nejmenovaný muž z Anglie byl na testu, po němž se mu spustila krev z nosní dírky, kde mu dělali stěr, a on z ní vytáhl nanočip vyvíjený Billem Gatesem, který mu bez jeho vědomí instalovali… provázejí lidstvo prakticky od poloviny pandemie.

Jedna z posledních lživých zpráv, která se šířila na Facebooku, se týkala vakcíny AstraZeneca. Byla prý vyrobena roku 2008, tudíž se vše plánovalo… Za vše mohla dezinterpretace čísel na ampuli. Není divu, že mnohý člověk pak zaváhá nad e-mailem s výzvou, aby si před očkováním nechal udělat test na IgG protilátky, protože v případě, že by je měl vysoké, může mu být očkování odmítnuto a též hrozí silná reakce na vakcínu se zdravotními následky, ale i smrt.



Česká vakcinologická společnost k textu uvedla: „Před ani po očkování nedoporučujeme rutinně provádět, pokud k tomu není jiný důvod, testování na přítomnost viru SARS-CoV-2 (PCR test, antigenní test) ani stanovení protilátek proti SARS-CoV-2 z důvodu rozhodnutí o zahájení očkování či kontroly imunitní odpovědi na očkování.“

Sem s vakcínou?

Přes silnou snahu kritiků i „odpíračů očkování“ ochota nechat se očkovat ve světě roste. Britové vakcinaci proti covidu-19 chtějí už v 80 procentech, Španělé v 66, u Francouzů zájem stoupl z loňských 24 na 39. Jistý klesající trend je zaznamenán v asijských zemích, kde – jak plyne z dostupných zpráv – je epidemie utlumena. Jaká je situace u nás?

Prosincový výzkum agentury STEM naznačil, že 39 procent našinců má zájem se nechat očkovat. Nejčastěji jsou to muži, lidé starší šedesáti let a obyvatelé velkých měst. Odmítavě se k vakcinaci nejčastěji staví osoby ve věku 30 až 44 let. Proti očkování je 45 procent Čechů, 16 procent zatím neví.