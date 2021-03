Dezinformátorům slouží k podkopávání vakcín zavádějící prezentace faktů, ohlas je obrovský

Washington Pravděpodobnost úmrtí v důsledku očkování proti covidu-19 je mizivá: Podle čerstvých dat amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) má člověk třikrát větší šanci, že do něj udeří blesk. Vaše nabídka příspěvků na sociálních sítích ale možná vypráví poněkud odlišný příběh, uvádí na svém webu americký veřejnoprávní rozhlas NPR.

Analýza provedená NPR zjistila, že články spojující vakcíny a úmrtí patří letos na internetu k obsahu s největším ohlasem a šíří se v míře, která by mohla narušit schopnost lidí posoudit skutečné riziko při očkování. Zjištění zároveň ilustrují širší trend u fenoménu internetových dezinformací: V době, kdy sociální sítě začínají odstraňovat zjevně nepravdivá tvrzení na téma veřejného zdraví, se dezinformátoři obracejí k faktům vytrženým z kontextu, aby podpořili zavádějící narativy.



Analytik Bret Schafer z mezinárodního sdružení Alliance for Securing Democracy tento postup nazval „lhaním skrze pravdu“. „Je to opravdu zákeřný problém,“ míní profesor komunikačních studií z University of North Carolina Chapel Hill Deen Freelon. „Společnosti provozující sociální média zavedly tvrdá pravidla proti dezinformacím, nepřijaly ale podobně tvrdý přístup vůči mystifikaci,“ uvedl.

Systém CDC pro evidenci problémů spojených s vakcínami na covid-19 do začátku minulého týdne neobdržel důkazy přímo spojující injekce s jakýmkoli úmrtím. Přesto téměř pro polovinu dní letošního roku platilo, že mezi nepopulárnějšími články spojenými s vakcinací byla alespoň jedna zpráva o smrti po absolvování očkování, ukazují data od analytické společnosti NewsWhip.



Jako letošní nejpopulárnější materiál o vakcínách pak z analýzy vychází zpráva listu South Florida Sun Sentinel o lékaři, který zemřel několik týdnů poté, co byl naočkován. Článek, který následně převzal list Chicago Tribune, explicitně uvádí, že žádná souvislost mezi očkováním a úmrtím se neprokázala, zpráva přesto na facebooku a twitteru nasbírala skoro pět milionů reakcí, komentářů nebo sdílení.



Je zřejmé, že obsah spojující úmrtí s vakcínami má dosah, který naprosto neodpovídá souhrnným statistikám. Ve Spojených státech dostalo alespoň jednu injekci vakcíny proti covidu-19 více než 85 milionů lidí a zemřelo méně než 0,0018 procenta z nich. I tento malý podíl zahrnuje lidi, kteří v době očkování trpěli závažnými zdravotními problémy. V USA běžně každý den umírá asi 8000 lidí.

Podle profesora Freelona nicméně mají statistiky při šíření konspiračních myšlenek mnohdy menší váhu než tragické příběhy. „Je to něco, na co při lidském myšlení narážíme opakovaně. Zdůrazňování šokující anekdoty a následné přehlížení statistik, které jsou mnohem více vypovídající,“ uvedl.

Zatím nejsilnější byl výskyt příběhů o úmrtích po vakcinaci na počátku roku zhruba měsíc po startu americké očkovací kampaně. Lidé v lednu zběsile pátrali po informacích ve snaze rozhodnout se, zda očkování podstoupit, a zároveň měli největší šanci, že narazí na příběh spojující úmrtí s tímto očkováním, ukazuje analýza NPR.

Regulace obsahu je složitá

Mezi 7. a 20. lednem byla alespoň jedna zpráva v tomto duchu vždy mezi deseti materiály o vakcínách s nejvyššími počty reakcí. Do analýzy byly zahrnuty veškeré články, které měly slovo „vakcína“ v titulku, prvním odstavci nebo v metadatech.

Zvýšený dosah problematických článků přišel také okolo poloviny března, kdy se rychle šířila zpráva o smrti pacientky ve státě Utah. Jistá facebooková stránka s 20 000 fanoušky ji sdílela s komentářem: „Vakcínu si nechám ujít. Nezajímá mě ničí názor... tohle je hrozivě smutné.“ Správce jiné skupiny k článku poznamenal, že má „velké starosti o ty, kdo si to nechávají píchnout“.

Regulovat takovýto obsah je pro digitální platformy složité, neboť dané příspěvky mají pravdivé jádro. V Utahu skutečně zemřela žena, která o čtyři dny dříve dostala vakcínu. Sociální sítě dávají jasně najevo, že nejsou ochotny zasahovat, když jde o sdílení pravdivých, ale zavádějících informací. Mezery v boji proti dezinformacím si všímají američtí i zahraniční aktéři.

Sdružení Alliance for Securing Democracy nedávno vydalo zprávu, podle níž ruská státní média jako RT a Sputnik vydala více než stovku materiálů spojujících úmrtí s vakcínou proti covidu-19 od firmy Pfizer.

„Platformy se podívají na samostatný tweet od RT o tom, že v domově důchodců po naočkování vakcínou Pfizeru umřelo 23 lidí, a nemohou s tím nic udělat, protože technicky vzato je to pravda, ačkoli je to hrubě zavádějící,“ hodnotil vývoj analytik Schafer. „Zdá se, že tohle je nová strategie,“ dodal.